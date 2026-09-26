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Stephen Curry acordó una extensión de contrato de dos años y $116 millones con Warriors

Stephen Curry y los Golden State Warriors pactaron una extensión de contrato por dos años y 116 millones de dólares.

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  • Clave informativa: Stephen Curry acordó una extensión de contrato de dos años y $116 millones con Warriors
  • Punto central: Stephen Curry y los Golden State Warriors pactaron una extensión de contrato por dos años y 116 millones de dólares.
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🇪🇸 Espanol 26 sept, 06:09 UTC
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El resumen

En las últimas horas, la cobertura informativa ha registrado un movimiento clave en el ámbito de la NBA sobre el futuro de Stephen Curry con los Golden State Warriors. Diversos medios especializados han confirmado el acuerdo tras la revelación inicial de fuentes periodísticas vinculadas a la agencia Associated Press.

La negociación se materializó en una extensión contractual fijada por un periodo de dos años y una cifra total de 116 millones de dólares, lo que además implica una reducción salarial por parte del jugador, según detallan las publicaciones de Diario AS y sportingnews.com. Actualmente, la situación contractual establece la continuidad de Curry con la franquicia hasta el año 2029, consolidando el vínculo del escolta con el equipo de Golden State conforme a los reportes emitidos por Yahoo y ESPN Deportes.

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Respuestas rápidas

¿Por cuántos años renovó Stephen Curry?

La extensión de contrato acordada es por dos años.

¿Cuál es el monto total del acuerdo?

El contrato asciende a 116 millones de dólares.

¿Hasta qué año se extiende su permanencia con los Warriors?

El convenio fija su continuidad con el equipo hasta 2029.

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Stephen Curry Golden State Warriors NBA Baloncesto

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