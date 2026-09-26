Stephen Curry acordó una extensión de contrato de dos años y $116 millones con Warriors

En las últimas horas, la cobertura informativa ha registrado un movimiento clave en el ámbito de la NBA sobre el futuro de Stephen Curry con los Golden State Warriors. Diversos medios especializados han confirmado el acuerdo tras la revelación inicial de fuentes periodísticas vinculadas a la agencia Associated Press.

La negociación se materializó en una extensión contractual fijada por un periodo de dos años y una cifra total de 116 millones de dólares, lo que además implica una reducción salarial por parte del jugador, según detallan las publicaciones de Diario AS y sportingnews.com. Actualmente, la situación contractual establece la continuidad de Curry con la franquicia hasta el año 2029, consolidando el vínculo del escolta con el equipo de Golden State conforme a los reportes emitidos por Yahoo y ESPN Deportes.