El proceso electoral incluyó una propuesta respaldada por sectores de derechas y de carácter populista para restringir y aplicar de forma más estricta la neutralidad del país, limitando las sanciones y la cooperación con la OTAN. Paralelamente, se votó otra iniciativa relacionada con la alimentación de origen animal.

Tras la jornada de votación, las proyecciones y resultados preliminares difundidos por medios como France 24 y EL PAÍS indicaron que la propuesta sobre la neutralidad estricta fue rechazada de forma contundente, alcanzando un rechazo del 70% de los votantes, mientras que El Nacional señaló que Suiza abandona su legendaria neutralidad. La cobertura periodística general confirma el rechazo en el referéndum a ambas iniciativas planteadas, sin que los reportes disponibles detallen por el momento futuras acciones políticas derivadas de estos resultados electorales.