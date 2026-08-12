Rusia advierte que responderá si Occidente captura sus buques

La declaración surgió en medio de crecientes tensiones marítimas y subrayó la necesidad de proteger los intereses estratégicos rusos. Posteriormente, dw.com informó que Putin amenazó con interceptar buques occidentales, mientras que Infobae amplió la advertencia señalando la posibilidad de confiscar barcos europeos en cualquier parte del mundo si se persigue a la denominada "flota fantasma" rusa.

El San Antonio Express‑News señaló que Moscú considerará represalias por incautaciones de sus buques comerciales, y AlMomento.net reiteró la disposición rusa de responder a capturas occidentales. Estas fuentes coinciden en que la amenaza abarca tanto acciones de intercepción como de confiscación, y que el foco está en proteger la flota rusa en rutas internacionales.

En conjunto, los medios citados no presentan contradicciones; todos transmiten la misma postura de respuesta rusa ante capturas de sus buques.