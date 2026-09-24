Misiles que caen en Polonia, drones sobre bases de la OTAN y sabotajes: la guerra silenciosa que Rusia libra en Europa

La cobertura actual expone un escenario de tensiones donde se advierte sobre posibles ataques con drones rusos en playas de Italia, España y Francia, además de incidentes previos como misiles caídos en Polonia y sabotajes en bases de la OTAN. Esta situación refleja una confrontación silenciosa que mantiene en alerta a la región europea. Mientras medios y agencias como San Antonio Express-News, AP News, Clarín, La Nación, RFI, El País e Infobae detallan las advertencias, surgen posturas encontradas.

Por un lado, la inteligencia danesa alerta sobre un posible ataque ruso contra un país de la alianza en los próximos meses, aunque a la vez considera improbable una invasión a gran escala. En paralelo, el jefe de la OTAN, Rutte, intenta calmar los temores públicos al afirmar que la organización se encuentra preparada para enfrentar estas amenazas híbridas. Las poblaciones y gobiernos de los países aliados permanecen directamente afectados por este clima de inseguridad y vigilancia constante.

Las futuras acciones dependerán de la evolución de estos incidentes y de la efectividad de las medidas defensivas adoptadas por la OTAN frente a las acciones rusas.