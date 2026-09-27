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¿Qué pasó con Raoni Barcelos? Revelan su estado de salud tras el brutal nocaut de Raúl Rosas Jr.

El brutal nocaut propinado por Raúl Rosas Jr. a Raoni Barcelos desata interrogantes sobre la salud del brasileño en UFC.

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🇪🇸 Espanol 27 sept, 09:09 UTC
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El resumen

Los Angeles Times, Sports Illustrated y UFCESPANOL.com informaron sobre el enfrentamiento estelar en Las Vegas entre el mexicano Raúl Rosas Jr. y el brasileño Raoni Barcelos en UFC Vegas 121, calificado como la pelea de la noche y un posible acceso a la élite de la organización para el mexicano. Deadspin se centró previamente en los pronósticos y las mejores apuestas para la cartelera del sábado.

Posteriormente, Mediotiempo centró su cobertura en revelar el estado de salud de Raoni Barcelos tras recibir el nocaut por parte de Raúl Rosas Jr. Las coberturas no presentan contradicciones directas, aunque los reportes iniciales se enfocaron en la previa y la designación de la pelea estelar, mientras que los subsecuentes detallaron la situación física de Barcelos tras el desenlace del combate.

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Respuestas rápidas

¿Quiénes se enfrentaron en la pelea estelar?

El mexicano Raúl Rosas Jr. y el brasileño Raoni Barcelos se enfrentaron en el evento de UFC en Las Vegas.

¿Cómo fue calificado el combate entre Rosas Jr. y Barcelos?

El enfrentamiento fue designado como la pelea de la noche.

¿Qué medio informó sobre el estado de salud de Barcelos?

Mediotiempo publicó información sobre el estado de salud de Raoni Barcelos tras el nocaut.

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Raúl Rosas Jr. Raoni Barcelos UFC Artes Marciales Mixtas Las Vegas

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