(VIDEO) EL ‘CHIVO’ AL RESCATE: doblete de Enner Valencia en la Copa Argentina

Boca logró una victoria por 3-2 ante Racing en la Copa Argentina tras una remontada impulsada por una actuación inolvidable del ecuatoriano Enner Valencia, quien anotó un triplete de cabeza en 27 minutos. La cobertura de medios como Olé, Sports Illustrated, Clarín, TyC Sports, ESPN Deportes y Studiofutbol detalla el rendimiento individual de los jugadores de ambos equipos, incluyendo las calificaciones del uno por uno de Racing y Boca, así como las declaraciones posteriores de los protagonistas como Paredes y Arruabarrena.

Las fuentes no especifican las próximas instancias del torneo ni las consecuencias inmediatas de este partido para el calendario de los equipos en la competencia.