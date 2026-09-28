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(VIDEO) EL ‘CHIVO’ AL RESCATE: doblete de Enner Valencia en la Copa Argentina

Enner Valencia marca tres goles de cabeza en 27 minutos para darle a Boca la remontada 3-2 ante Racing en la Copa Argentina.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: (VIDEO) EL ‘CHIVO’ AL RESCATE: doblete de Enner Valencia en la Copa Argentina
  • Punto central: Enner Valencia marca tres goles de cabeza en 27 minutos para darle a Boca la remontada 3-2 ante Racing en la Copa Argentina.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 24 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 8 artículos verificados.
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El resumen

Boca logró una victoria por 3-2 ante Racing en la Copa Argentina tras una remontada impulsada por una actuación inolvidable del ecuatoriano Enner Valencia, quien anotó un triplete de cabeza en 27 minutos. La cobertura de medios como Olé, Sports Illustrated, Clarín, TyC Sports, ESPN Deportes y Studiofutbol detalla el rendimiento individual de los jugadores de ambos equipos, incluyendo las calificaciones del uno por uno de Racing y Boca, así como las declaraciones posteriores de los protagonistas como Paredes y Arruabarrena.

Las fuentes no especifican las próximas instancias del torneo ni las consecuencias inmediatas de este partido para el calendario de los equipos en la competencia.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Qué equipo ganó el partido en la Copa Argentina?

Boca se impuso con un marcador de 3-2 frente a Racing.

¿Quién fue el destacado del encuentro?

El ecuatoriano Enner Valencia, quien marcó un triplete de cabeza en 27 minutos.

¿Qué medios cubrieron el evento?

La cobertura incluye a Olé, Sports Illustrated, Clarín, TyC Sports, ESPN Deportes y Studiofutbol.

Velocidad

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Enner Valencia Boca Racing Copa Argentina

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