(VIDEO) EL ‘CHIVO’ AL RESCATE: doblete de Enner Valencia en la Copa Argentina
Enner Valencia marca tres goles de cabeza en 27 minutos para darle a Boca la remontada 3-2 ante Racing en la Copa Argentina.
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- Punto central: Enner Valencia marca tres goles de cabeza en 27 minutos para darle a Boca la remontada 3-2 ante Racing en la Copa Argentina.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 24 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 8 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
El resumen
Boca logró una victoria por 3-2 ante Racing en la Copa Argentina tras una remontada impulsada por una actuación inolvidable del ecuatoriano Enner Valencia, quien anotó un triplete de cabeza en 27 minutos. La cobertura de medios como Olé, Sports Illustrated, Clarín, TyC Sports, ESPN Deportes y Studiofutbol detalla el rendimiento individual de los jugadores de ambos equipos, incluyendo las calificaciones del uno por uno de Racing y Boca, así como las declaraciones posteriores de los protagonistas como Paredes y Arruabarrena.
Las fuentes no especifican las próximas instancias del torneo ni las consecuencias inmediatas de este partido para el calendario de los equipos en la competencia.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado ahora mismo.
Cobertura (8)
- El gesto de Paredes con Valencia y su frase después de la gran remontada: "Somos Boca y queremos ser campeones de todo" Olé · hace 10 h
- Enner Valencia marca hat-trick en 27 minutos en remontada de Boca 3-2 ante Racing Sports Illustrated · hace 10 h
- El Uno x Uno de Racing en la derrota por Copa Argentina: Maravilla, Lodico y Ortegoza, los únicos tres aprobados clarin.com · hace 10 h
- El uno por uno del triplete de cabeza de Enner Valencia a Racing en la Copa Argentina Olé · hace 10 h
- El Uno x Uno de Boca: una actuación inolvidable del ecuatoriano Enner Valencia Clarin.com · hace 10 h
- Racing vs. Boca, por la Copa Argentina: seguilo EN VIVO TyC Sports · hace 10 h
- Arruabarrena, después de la remontada de Boca ante Racing: "Por eso mi mamá no quería que venga" ESPN Deportes · hace 10 h
- (VIDEO) EL ‘CHIVO’ AL RESCATE: doblete de Enner Valencia en la Copa Argentina Studiofutbol · hace 10 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo ganó el partido en la Copa Argentina?
Boca se impuso con un marcador de 3-2 frente a Racing.
¿Quién fue el destacado del encuentro?
El ecuatoriano Enner Valencia, quien marcó un triplete de cabeza en 27 minutos.
¿Qué medios cubrieron el evento?
La cobertura incluye a Olé, Sports Illustrated, Clarín, TyC Sports, ESPN Deportes y Studiofutbol.
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