Fatima Zahra El Mansouri, la primera mujer elegida primera ministra de Marruecos
Marruecos cuenta por primera vez con una mujer al frente de su gobierno tras la designación real de Fatima Zahra El Mansouri.
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El resumen
La población marroquí y los sectores políticos experimentan un cambio histórico con la llegada de una mujer a la jefatura del Gobierno, marcando un hito en la política del país. El rey de Marruecos nombró a Fatima Zahra El Mansouri, abogada de centroderecha, como primera ministra, según informan medios como AP News, BBC e Infobae.
La cobertura destaca que la nueva agenda incluye prioridades como el Mundial, la situación de la mujer, el empleo y los jóvenes, además de perfilar las próximas etapas tras su designación y recoger sus primeras declaraciones exclusivas publicadas por Le360 y Atalayar. La cobertura no especifica los detalles exactos del calendario legislativo ni la composición completa del gabinete ministerial que acompañará a la nueva mandataria.
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Cobertura (8)
- Exclusiva. Primera declaración de Fatima Ezzahra El Mansouri tras su nombramiento como jefa del Gobierno Le360 · hace 7 h
- El rey de Marruecos nombra por primera vez a una mujer al cargo de primera ministra San Antonio Express-News · hace 7 h
- El rey de Marruecos nombra por primera vez a una mujer al cargo de primera ministra AP News · hace 7 h
- Fatima Ezzahra El Mansouri: los modales que pueden cambiar Marruecos Atalayar · hace 7 h
- Tras el nombramiento de Fatima Ezzahra El Mansouri, estas son las próximas etapas Le360 · hace 7 h
- Mundial, mujer, empleo y jóvenes, prioridades en la agenda que hereda Mansouri Infobae · hace 7 h
- Una abogada de centroderecha se convierte en la primera jefa de gobierno en Marruecos RFI · hace 7 h
- Fatima Zahra El Mansouri, la primera mujer elegida primera ministra de Marruecos BBC · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Quién es la nueva primera ministra de Marruecos?
Fatima Zahra El Mansouri, una abogada de centroderecha.
¿Quién realizó el nombramiento?
El rey de Marruecos.
¿Cuáles son las prioridades señaladas en la agenda?
El Mundial, la mujer, el empleo y los jóvenes.
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