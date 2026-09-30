Fatima Zahra El Mansouri, la primera mujer elegida primera ministra de Marruecos

La población marroquí y los sectores políticos experimentan un cambio histórico con la llegada de una mujer a la jefatura del Gobierno, marcando un hito en la política del país. El rey de Marruecos nombró a Fatima Zahra El Mansouri, abogada de centroderecha, como primera ministra, según informan medios como AP News, BBC e Infobae.

La cobertura destaca que la nueva agenda incluye prioridades como el Mundial, la situación de la mujer, el empleo y los jóvenes, además de perfilar las próximas etapas tras su designación y recoger sus primeras declaraciones exclusivas publicadas por Le360 y Atalayar. La cobertura no especifica los detalles exactos del calendario legislativo ni la composición completa del gabinete ministerial que acompañará a la nueva mandataria.