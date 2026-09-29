Kast enfrenta una dura resistencia interna por haber sumado a Chile al Escudo de las Américas de Trump

La decisión de sumar a Chile al Escudo de las Américas ha generado una fuerte oposición interna, según detalla la cobertura de EL PAÍS. La medida desató cuestionamientos sobre la soberanía del país, con posturas divididas expuestas en medios como Crónica Digital y Nuevo Poder, donde se debate la cooperación frente al crimen y la conveniencia de alinearse en el escenario internacional.

En paralelo, la cobertura de CNN Chile registra declaraciones de Schalper criticando a Bachelet y Boric por una carta relacionada con esta iniciativa, exigiendo autocrítica y disculpas al país. Los reportes actuales no detallan los pasos futuros del gobierno frente a esta resistencia interna, dejando abierta la discusión sobre el impacto político de la medida.