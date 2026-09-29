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Kast enfrenta una dura resistencia interna por haber sumado a Chile al Escudo de las Américas de Trump

Kast enfrenta una severa resistencia interna tras integrar a Chile en el Escudo de las Américas impulsado por Trump.

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El resumen

La decisión de sumar a Chile al Escudo de las Américas ha generado una fuerte oposición interna, según detalla la cobertura de EL PAÍS. La medida desató cuestionamientos sobre la soberanía del país, con posturas divididas expuestas en medios como Crónica Digital y Nuevo Poder, donde se debate la cooperación frente al crimen y la conveniencia de alinearse en el escenario internacional.

En paralelo, la cobertura de CNN Chile registra declaraciones de Schalper criticando a Bachelet y Boric por una carta relacionada con esta iniciativa, exigiendo autocrítica y disculpas al país. Los reportes actuales no detallan los pasos futuros del gobierno frente a esta resistencia interna, dejando abierta la discusión sobre el impacto político de la medida.

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Cobertura (4)

Respuestas rápidas

¿Qué ha provocado la resistencia interna contra Kast?

La adhesión de Chile al Escudo de las Américas de Trump.

¿Quiénes han criticado la carta sobre el Escudo de las Américas?

Schalper criticó a Bachelet y Boric por este motivo, según CNN Chile.

¿Qué aspectos se debaten en la cobertura sobre esta medida?

Se discute la entrega de soberania chilena y formas de cooperar contra el crimen sin elegir bando.

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