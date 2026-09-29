Keiko Fujimori: los escenarios si el Congreso rechaza las facultades y la “molestia” en la interna oficialista
La advertencia presidencial sobre las facultades legislativas desata tensiones políticas y críticas por amenazas en el Congreso.
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El resumen
La ciudadanía enfrenta un escenario de incertidumbre institucional tras las declaraciones de la mandataria Keiko Fujimori, quien descartó un golpe de estado y afirmó que se tomarán medidas contra la criminalidad con o sin el respaldo del Congreso, al tiempo que advirtió a los parlamentarios que están poniendo a prueba la paciencia del Ejecutivo. Esta postura generó fricciones y reacciones inmediatas en el ámbito político.
Desde medios como El Comercio Perú, La República y elbuho.pe se reportó la molestia en la interna oficialista y las críticas de actores políticos como Jorge Nieto, quien cuestionó el paso del diálogo a la amenaza, mientras que la Agencia Andina y El Peruano señalaron el llamado de la jefa de Estado a la buena voluntad de la Comisión de Constitución. La cobertura no especifica aún los detalles sobre los plazos exactos de votación en el Parlamento ni las acciones concretas que implementará el Ejecutivo en caso de que las facultades sean rechazadas formalmente.
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Cobertura (8)
- Keiko Fujimori desde Ica descarta golpe de estado: «El único golpe que habrá será contra la criminalidad» lalupa.pe · hace 2 h
- Presidenta: Tomaremos las medidas necesarias contra el crimen con o sin facultades notiperú · hace 2 h
- Jefa de Estado apela a la buena voluntad y a actitud positiva en Comisión de Constitución Agencia Andina · hace 2 h
- Keiko Fujimori advierte al Congreso ante posible negación de facultades: "Están poniendo a prueba nuestra paciencia" La República · hace 2 h
- Keiko Fujimori: los escenarios si el Congreso rechaza las facultades y la “molestia” en la interna oficialista El Comercio Perú · hace 2 h
- Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “¿Desde cuándo pasamos del diálogo a la amenaza? En vez de amenazar, gobierne” El Comercio Perú · hace 5 h
- Presidenta Fujimori en Chincha: Tomaremos las medidas necesarias contra el crimen con o sin facultades El Peruano · hace 5 h
- Keiko Fujimori y Luis Galarreta lanzan amenazas a diputados por freno a facultades (VIDEO) elbuho.pe · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué declaró Keiko Fujimori sobre el Congreso?
Advirtió a los legisladores ante una posible negación de facultades, señalando que están poniendo a prueba la paciencia del Ejecutivo.
¿Qué posición adoptó el gobierno respecto a la lucha contra la criminalidad?
La mandataria afirmó que se tomarán las medidas necesarias contra el crimen con o sin la aprobación de facultades por parte del Congreso.
¿Qué respuesta generaron las declaraciones presidenciales?
Jorge Nieto cuestionó las advertencias y señaló que se pasó del diálogo a la amenaza, pidiendo gobernar en lugar de amenazar.
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