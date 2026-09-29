Keiko Fujimori: los escenarios si el Congreso rechaza las facultades y la “molestia” en la interna oficialista

La ciudadanía enfrenta un escenario de incertidumbre institucional tras las declaraciones de la mandataria Keiko Fujimori, quien descartó un golpe de estado y afirmó que se tomarán medidas contra la criminalidad con o sin el respaldo del Congreso, al tiempo que advirtió a los parlamentarios que están poniendo a prueba la paciencia del Ejecutivo. Esta postura generó fricciones y reacciones inmediatas en el ámbito político.

Desde medios como El Comercio Perú, La República y elbuho.pe se reportó la molestia en la interna oficialista y las críticas de actores políticos como Jorge Nieto, quien cuestionó el paso del diálogo a la amenaza, mientras que la Agencia Andina y El Peruano señalaron el llamado de la jefa de Estado a la buena voluntad de la Comisión de Constitución. La cobertura no especifica aún los detalles sobre los plazos exactos de votación en el Parlamento ni las acciones concretas que implementará el Ejecutivo en caso de que las facultades sean rechazadas formalmente.