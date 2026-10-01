¡Alerta en la nevera! Retiran del mercado estos populares quesos por brote grave de E. coli
Emiten alerta de salud por el retiro de quesos debido a un brote de E. coli vinculado a 13 casos en EE.UU.
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El resumen
La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) y el condado de San Diego emitieron una alerta de salud y un retiro del mercado de quesos de la marca Graziers, específicamente un cheddar vinculado con 13 casos de infección por E. coli, según informaron Telemundo San Diego y El Diario NY.
Posteriormente, las coberturas de kktv.com y Primera Hora ampliaron la información al detallar que son cuatro las variedades de queso retiradas del mercado debido a este brote grave de E. coli, mientras que abasto.com contextualizó la situación dentro de los cambios generales en la seguridad alimentaria en Estados Unidos. La cobertura actual no reporta contradicciones directas entre los medios mencionados, manteniéndose centrada en la advertencia a los consumidores sobre las variedades afectadas y el seguimiento oficial de los casos registrados en el país.
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Cobertura (5)
- El condado de San Diego emite alerta de salud por queso vinculado a brote de E. coli Telemundo San Diego · hace 6 h
- FDA retira quesos Graziers por riesgo de E. coli: un cheddar se vincula con 13 casos en EE.UU. El Diario NY · hace 6 h
- Food Recalls en USA: Qué Está Cambiando en la Seguridad Alimentaria abasto.com · hace 6 h
- ALERTA AL CONSUMIDOR: Retiran del mercado cuatro variedades de queso kktv.com · hace 6 h
- ¡Alerta en la nevera! Retiran del mercado estos populares quesos por brote grave de E. coli Primera Hora · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Qué productos fueron retirados del mercado?
Se retiraron quesos de la marca Graziers, incluyendo un cheddar y un total de cuatro variedades afectadas por el riesgo de E. coli.
¿Cuántos casos se han reportado oficialmente?
La cobertura indica que hay 13 casos vinculados con el queso cheddar involucrado en el brote.
¿Qué autoridades emitieron alertas sobre esta situación?
La FDA y el condado de San Diego emitieron alertas de salud en relación con este brote.
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