¡Alerta en la nevera! Retiran del mercado estos populares quesos por brote grave de E. coli

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) y el condado de San Diego emitieron una alerta de salud y un retiro del mercado de quesos de la marca Graziers, específicamente un cheddar vinculado con 13 casos de infección por E. coli, según informaron Telemundo San Diego y El Diario NY.

Posteriormente, las coberturas de kktv.com y Primera Hora ampliaron la información al detallar que son cuatro las variedades de queso retiradas del mercado debido a este brote grave de E. coli, mientras que abasto.com contextualizó la situación dentro de los cambios generales en la seguridad alimentaria en Estados Unidos. La cobertura actual no reporta contradicciones directas entre los medios mencionados, manteniéndose centrada en la advertencia a los consumidores sobre las variedades afectadas y el seguimiento oficial de los casos registrados en el país.