Inter Miami - San Diego en vivo: resultado de Messi hoy y goles de MLS 2026, en directo
Lionel Messi anota su gol 101, pero Anders Dreyer opaca al argentino en el empate del Inter Miami.
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Cobertura (9)
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El resumen
El Inter Miami y San Diego empataron 2-2 en un encuentro de la MLS 2026 que generó amplia expectativa sobre la transmisión en vivo y la alineación titular del equipo rosado. Durante el partido, Lionel Messi marcó su gol número 101 con el Inter Miami mediante un tiro libre, mientras que su compañero Luis Suárez también se hizo presente en el marcador, según detallan medios como AP News, ESPN Deportes y Yahoo.
Sin embargo, la cobertura de Diario AS señala que Anders Dreyer opacó la actuación de Messi en el terreno de juego. Paralelamente, Yahoo destaca la labor de Fricio Caicedo frente a un Inter Miami que celebró la sabiduría de sus figuras estelares pero no pudo conseguir la victoria ante San Diego.
Tras este resultado, el marcador final quedó establecido en un empate a dos goles, dejando abierta la discusión sobre el rendimiento de ambos equipos en la temporada actual de la MLS. Los reportes se centran en el impacto de los goles anotados y el desarrollo del encuentro en directo.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Inter Miami y San Diego?
El partido terminó en un empate 2-2.
¿Qué hito alcanzó Lionel Messi durante el encuentro?
Lionel Messi marcó su gol número 101 con el Inter Miami, incluyendo una anotación de tiro libre.
¿Quiénes anotaron para el Inter Miami?
Lionel Messi y Luis Suárez anotaron los goles para el Inter Miami en el enfrentamiento contra San Diego.
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