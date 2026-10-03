China intensifica la construcción en el arrecife Antelope, en el mar Meridional

La construcción de una pista militar en el arrecife Antelope, ubicado en el mar Meridional, registra una aceleración notable según muestran los recientes registros satelitales difundidos por diversos medios internacionales. Las coberturas de Infobae, Escenario Mundial, es.marketscreener.com y Diario Red coinciden en señalar la intensificación de estas labores en el arrecife disputado, situando el foco en los intereses estratégicos de China dentro de la región marítima.