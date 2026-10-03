Kathleen Turner responde a Michael Douglas tras revelar que fueron amantes: “¡Qué alboroto!”

El Eco Diario, Hola, La Nación y EFE informaron inicialmente que Michael Douglas admitió haberse enamorado y mantenido una relación secreta con Kathleen Turner durante el rodaje de la película 'Tras el corazón verde', un romance que se mantuvo oculto durante más de cuarenta años. Posteriormente, Infobae añadió la reacción directa de Kathleen Turner ante estas revelaciones públicas, respondiendo con la frase “¡Qué alboroto!” frente a la atención mediática generada por las declaraciones de su excompañero de reparto.

La cobertura actual se centra en la respuesta de Turner a la revelación inicial de Douglas, sin que los reportes disponibles detallen nuevos acontecimientos sobre este pasado romance cinematográfico.