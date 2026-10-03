Kathleen Turner responde a Michael Douglas tras revelar que fueron amantes: “¡Qué alboroto!”
Kathleen Turner responde al revuelo generado por Michael Douglas tras confesar un romance secreto de hace décadas.
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El resumen
El Eco Diario, Hola, La Nación y EFE informaron inicialmente que Michael Douglas admitió haberse enamorado y mantenido una relación secreta con Kathleen Turner durante el rodaje de la película 'Tras el corazón verde', un romance que se mantuvo oculto durante más de cuarenta años. Posteriormente, Infobae añadió la reacción directa de Kathleen Turner ante estas revelaciones públicas, respondiendo con la frase “¡Qué alboroto!” frente a la atención mediática generada por las declaraciones de su excompañero de reparto.
La cobertura actual se centra en la respuesta de Turner a la revelación inicial de Douglas, sin que los reportes disponibles detallen nuevos acontecimientos sobre este pasado romance cinematográfico.
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Respuestas rápidas
¿Qué reveló Michael Douglas?
Admitió que se enamoró y tuvo un romance secreto con Kathleen Turner durante el rodaje de 'Tras el corazón verde'.
¿Cuánto tiempo mantuvieron oculto el romance?
La relación se mantuvo oculta durante más de cuarenta años según los reportes.
Cómo respondió Kathleen Turner?
Respondió a la revelación con la expresión “¡Qué alboroto!”.
Cobertura (5)
- Michael Douglas admite tras más de cuarenta años que se enamoró de Kathleen Turner durante el rodaje de 'Tras el corazón verde' El Economista · hace 1 d
- Michael Douglas revela una 'amante' secreta tras 40 años de mentiras HOLA · hace 1 d
- Michael Douglas reveló que tuvo un romance secreto con Kathleen Turner: “Nos enamoramos perdidamente” La Nación · hace 1 d
- Michael Douglas revela una relación secreta con Kathleen Turner que ocultaron por 40 años efe.com · hace 1 d
- Kathleen Turner responde a Michael Douglas tras revelar que fueron amantes: “¡Qué alboroto!” Infobae · hace 1 d
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