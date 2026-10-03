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Kathleen Turner responde a Michael Douglas tras revelar que fueron amantes: “¡Qué alboroto!”

Kathleen Turner responde al revuelo generado por Michael Douglas tras confesar un romance secreto de hace décadas.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Entretenimiento · En su punto
  • Clave informativa: Kathleen Turner responde a Michael Douglas tras revelar que fueron amantes: “¡Qué alboroto!”
  • Punto central: Kathleen Turner responde al revuelo generado por Michael Douglas tras confesar un romance secreto de hace décadas.
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El resumen

El Eco Diario, Hola, La Nación y EFE informaron inicialmente que Michael Douglas admitió haberse enamorado y mantenido una relación secreta con Kathleen Turner durante el rodaje de la película &#039;Tras el corazón verde&#039;, un romance que se mantuvo oculto durante más de cuarenta años. Posteriormente, Infobae añadió la reacción directa de Kathleen Turner ante estas revelaciones públicas, respondiendo con la frase “¡Qué alboroto!” frente a la atención mediática generada por las declaraciones de su excompañero de reparto.

La cobertura actual se centra en la respuesta de Turner a la revelación inicial de Douglas, sin que los reportes disponibles detallen nuevos acontecimientos sobre este pasado romance cinematográfico.

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🇪🇸 Espanol 3 oct, 18:09 UTC
🇮🇹 Italiano 3 oct, 11:50 UTC · Corriere della Sera
🇬🇧 Ingles 3 oct, 13:48 UTC · Fox News
🇩🇪 Aleman 3 oct, 14:06 UTC · Spiegel

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

Respuestas rápidas

¿Qué reveló Michael Douglas?

Admitió que se enamoró y tuvo un romance secreto con Kathleen Turner durante el rodaje de 'Tras el corazón verde'.

¿Cuánto tiempo mantuvieron oculto el romance?

La relación se mantuvo oculta durante más de cuarenta años según los reportes.

Cómo respondió Kathleen Turner?

Respondió a la revelación con la expresión “¡Qué alboroto!”.

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Kathleen Turner Michael Douglas Tras el corazón verde Entretenimiento

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