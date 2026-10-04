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En video: Shakira y Dua Lipa emocionaron a Madrid con ‘Antología’

Dua Lipa irrumpió por sorpresa en el concierto de Shakira en Madrid para interpretar juntas el clásico "Antología".

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  • Clave informativa: En video: Shakira y Dua Lipa emocionaron a Madrid con ‘Antología’
  • Punto central: Dua Lipa irrumpió por sorpresa en el concierto de Shakira en Madrid para interpretar juntas el clásico "Antología".
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Respuestas rápidas

¿Qué canción interpretaron Shakira y Dua Lipa en Madrid?

Las artistas cantaron juntas el tema "Antología" durante el octavo concierto de la residencia de Shakira.

¿Quiénes asistieron como invitados al concierto según la cobertura?

Entre los asistentes destacados mencionados en las publicaciones se encuentran Jeff Bezos, Sara Carbonero, Ana Peleteiro y Paz Vega.

¿Se conocen planes futuros para otra colaboración entre ambas?

La cobertura actual no detalla información sobre futuras presentaciones conjuntas o proyectos discográficos futuros.

El resumen

La aparición conjunta de Shakira y Dua Lipa ocurrió durante el octavo concierto de la residencia de la artista colombiana en Madrid, generando un gran impacto en el público y en la industria musical. Según la cobertura de diversos medios, esta colaboración marca la primera vez que ambas artistas cantan juntas en España, interpretando una versión inédita del tema &quot;Antología&quot;. El evento musical congregó a múltiples figuras conocidas y personalidades públicas. Entre los asistentes mencionados en las publicaciones se encuentran Sara Carbonero, Ana Peleteiro, Paz Vega y Jeff Bezos, además de la presencia de otros rostros destacados del ámbito social y cultural que acudieron a la residencia de la cantante en la capital española.

Diversas publicaciones, entre ellas Forbes España, han señalado que esta unión reúne a dos generaciones de mujeres que dominan la industria musical actual. La actuación conjunta se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la serie de presentaciones que la artista realiza en territorio español. La cobertura periodística detalla que la presencia de la cantante británica en el escenario no había sido anunciada formalmente con anterioridad al espectáculo, lo que incrementó la sorpresa entre los asistentes. Medios especializados y generalistas difundieron registros en video del momento exacto del dueto.

Las informaciones disponibles hasta el momento no especifican si esta colaboración se repetirá en futuras fechas de la actual residencia artística o si existen planes para grabaciones de estudio conjuntas. La cobertura se limita a documentar lo ocurrido sobre el escenario en Madrid.

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