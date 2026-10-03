Actor de cine para adultos es hallado muerto a sus 22 años

El creador de contenido para adultos e influencer conocido como Noah Segsy fue localizado sin vida a los 22 años de edad. El cuerpo del actor de cine para adultos fue encontrado dentro de una alberca, según detallan los reportes difundidos por medios como El Heraldo de México, Grupo Marmor, TV Azteca, Univision y Primera Hora.

Los informes actuales no especifican las circunstancias precisas del fallecimiento ni las causas que llevaron a que fuera encontrado en dicha condición en una piscina, quedando pendiente información oficial al respecto.