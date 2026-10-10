Mourinho impacta a LaLiga con su polémica decisión tras la expulsión de Vinicius
La decisión de Mourinho de cancelar la rueda de prensa tras la expulsión de Vinicius genera impacto en LaLiga.
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El resumen
La cancelación de la rueda de prensa por parte de Mourinho tras un partido y la expulsión de Vinicius ha marcado la actualidad deportiva. Medios como Mundo Deportivo, Diario AS, MARCA, ESPN Deportes y DIEZ.HN han informado sobre esta medida de silencio de prensa.
Esta decisión expone al Real Madrid a una sanción según señalan las coberturas, mientras el propio protagonista argumenta su deseo de estar presente en los encuentros ante el Sevilla y el Barcelona. Los siguientes pasos y las posibles sanciones disciplinarias contra el club o el técnico aún no se han detallado en las informaciones disponibles.
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Cobertura (5)
- Mourinho cancela la rueda de prensa: "Quiero estar ante Sevilla y Barça" Mundo Deportivo · hace 15 h
- Mourinho, ‘silenzio stampa’ Diario AS · hace 15 h
- ¡¡¡Mourinho no habla tras el partido!!! MARCA · hace 15 h
- Mourinho planta a la prensa y expone al Madrid a una sanción ESPN Deportes · hace 15 h
- Mourinho impacta a LaLiga con su polémica decisión tras la expulsión de Vinicius DIEZ.HN · hace 15 h
Respuestas rápidas
¿Qué decisión tomó Mourinho?
Canceló la rueda de prensa y optó por el silencio tras el partido.
¿Qué consecuencias podría acarrear la medida?
Expone al Real Madrid a una sanción según la cobertura de ESPN Deportes.
¿Qué eventos se mencionan en relación con el técnico?
Se hace referencia a su intención de estar ante el Sevilla y el Barça.
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