Mourinho impacta a LaLiga con su polémica decisión tras la expulsión de Vinicius

La cancelación de la rueda de prensa por parte de Mourinho tras un partido y la expulsión de Vinicius ha marcado la actualidad deportiva. Medios como Mundo Deportivo, Diario AS, MARCA, ESPN Deportes y DIEZ.HN han informado sobre esta medida de silencio de prensa.

Esta decisión expone al Real Madrid a una sanción según señalan las coberturas, mientras el propio protagonista argumenta su deseo de estar presente en los encuentros ante el Sevilla y el Barcelona. Los siguientes pasos y las posibles sanciones disciplinarias contra el club o el técnico aún no se han detallado en las informaciones disponibles.