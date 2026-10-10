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Mourinho impacta a LaLiga con su polémica decisión tras la expulsión de Vinicius

La decisión de Mourinho de cancelar la rueda de prensa tras la expulsión de Vinicius genera impacto en LaLiga.

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  • Clave informativa: Mourinho impacta a LaLiga con su polémica decisión tras la expulsión de Vinicius
  • Punto central: La decisión de Mourinho de cancelar la rueda de prensa tras la expulsión de Vinicius genera impacto en LaLiga.
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El resumen

La cancelación de la rueda de prensa por parte de Mourinho tras un partido y la expulsión de Vinicius ha marcado la actualidad deportiva. Medios como Mundo Deportivo, Diario AS, MARCA, ESPN Deportes y DIEZ.HN han informado sobre esta medida de silencio de prensa.

Esta decisión expone al Real Madrid a una sanción según señalan las coberturas, mientras el propio protagonista argumenta su deseo de estar presente en los encuentros ante el Sevilla y el Barcelona. Los siguientes pasos y las posibles sanciones disciplinarias contra el club o el técnico aún no se han detallado en las informaciones disponibles.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué decisión tomó Mourinho?

Canceló la rueda de prensa y optó por el silencio tras el partido.

¿Qué consecuencias podría acarrear la medida?

Expone al Real Madrid a una sanción según la cobertura de ESPN Deportes.

¿Qué eventos se mencionan en relación con el técnico?

Se hace referencia a su intención de estar ante el Sevilla y el Barça.

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