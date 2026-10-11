EN VIVO: Sigue el Gran Premio de Singapur 2026

Las difíciles condiciones meteorológicas en Singapur se han convertido en una dura prueba para los pilotos de Fórmula 1 durante la jornada de carrera. La cobertura de medios internacionales y especializados como Diario AS, Infobae, France 24, EL PAÍS y ESPN Deportes sigue en directo las incidencias del evento, incluyendo las declaraciones del jefe de Alpine sobre los problemas sufridos por el monoplaza de Franco Colapinto.

La evolución de la competencia y el impacto de la climatología adversa en el rendimiento de los equipos permanecen como el foco principal de atención.