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Fallece Wilfredo “Bazooka” Gómez, leyenda del boxeo puertorriqueño

El tricampeón mundial y leyenda del boxeo puertorriqueño Wilfredo “Bazooka” Gómez ha fallecido.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · Enfriándose
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Cobertura (5)

El resumen

El fallecimiento del tricampeón mundial y leyenda del boxeo puertorriqueño Wilfredo “Bazooka” Gómez ha sido confirmado de manera reciente en la cobertura actual. La información sobre su muerte surge tras reportes previos difundidos que solicitaban oraciones por su salud.

Diversos medios como UNANIMO Deportes, El Vocero de Puerto Rico, Telemundo 52 y El Nuevo Día informan sobre el deceso del boxeador, mientras que FightNews había reportado previamente sobre su estado de salud. La cobertura actual no especifica las causas exactas ni los detalles adicionales sobre el fallecimiento de la figura del deporte boricua.

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Respuestas rápidas

¿Quién era Wilfredo “Bazooka” Gómez?

Fue una leyenda del boxeo puertorriqueño y tricampeón mundial.

¿Qué medios informaron sobre su fallecimiento?

Medios como UNANIMO Deportes, El Vocero de Puerto Rico, Telemundo 52 y El Nuevo Día.

¿Se conocen las causas de su muerte según la cobertura?

La cobertura actual no detalla las causas del fallecimiento.

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