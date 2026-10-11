Sergio Mendoza noquea a Ricardo Sandoval y conquista cetro AMB y CMB
Sergio Mendoza noquea a Ricardo Sandoval y conquista los cetros de la AMB y el CMB.
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El resumen
Sergio Mendoza se consagró campeón mundial al noquear a Ricardo Sandoval, coronando una trayectoria marcada por haber sido noqueado en abril. Este desenlace transformó el panorama competitivo de la división en la jornada del 10 de octubre de 2026.
Medios especializados como ESPN Deportes, Grupo Animal, Bolavip México, Amexi y Mediotiempo cubrieron los detalles previos, la cartelera y el resultado del combate que capturó la atención de los aficionados al boxeo. Los seguidores y los organismos correspondientes vigilarán las defensas obligatorias y el futuro inmediato de los títulos mundiales conquistados por Mendoza en el cuadrilátero.
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Cobertura (5)
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Respuestas rápidas
¿Quién ganó la pelea entre Sergio Mendoza y Ricardo Sandoval?
Sergio Mendoza se impuso por nocaut y conquistó los cetros de la AMB y el CMB.
¿Cuándo se llevó a cabo el combate?
La pelea se realizó el sábado 10 de octubre de 2026.
¿Qué antecedentes se destacan en la trayectoria de Sergio Mendoza?
La cobertura señala que pasó de ser noqueado en abril a convertirse en campeón mundial.
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