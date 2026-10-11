Sergio Mendoza noquea a Ricardo Sandoval y conquista cetro AMB y CMB

Sergio Mendoza se consagró campeón mundial al noquear a Ricardo Sandoval, coronando una trayectoria marcada por haber sido noqueado en abril. Este desenlace transformó el panorama competitivo de la división en la jornada del 10 de octubre de 2026.

Medios especializados como ESPN Deportes, Grupo Animal, Bolavip México, Amexi y Mediotiempo cubrieron los detalles previos, la cartelera y el resultado del combate que capturó la atención de los aficionados al boxeo. Los seguidores y los organismos correspondientes vigilarán las defensas obligatorias y el futuro inmediato de los títulos mundiales conquistados por Mendoza en el cuadrilátero.