Terence Crawford critica al CMB por el caso de Lester Martínez
Terence Crawford lanza duras críticas contra el Consejo Mundial de Boxeo y Mauricio Sulaimán por el manejo de la situación de Lester Martínez.
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Cobertura (5)
- "Dicen que Lester no es bueno": Crawford cuestiona al CMB por poner en espera pelea contra Canelo La Hora · hace 8 h
- Terrence Crawford cuestiona al CMB por negar oportunidad a Léster Martínez ante Canelo Álvarez Prensa Libre · hace 8 h
- Terence Crawford otra vez contra Mauricio Sulaimán por ‘culpa’ del Canelo Álvarez MARCA · hace 8 h
- Brutal crítica al Consejo Mundial de Boxeo por sobreproteger a 'Canelo' Álvarez FOX Deportes · hace 8 h
- Terence Crawford critica al CMB por el caso de Lester Martínez ESPN Deportes · hace 8 h
El resumen
El boxeador Terence Crawford ha cuestionado públicamente al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y a su dirigente Mauricio Sulaimán, señalando que la organización pone en espera una posible pelea contra Canelo Álvarez bajo el argumento de que Lester Martínez no es considerado un rival adecuado, según la cobertura de diversos medios deportivos. La reacción se centra en lo que la cobertura califica como una presunta sobreprotección hacia Canelo Álvarez, impidiendo que se concrete el enfrentamiento con Martínez y negando así la oportunidad titular a este último dentro de las clasificaciones del organismo.
Las publicaciones de medios como ESPN Deportes, FOX Deportes, MARCA, Prensa Libre y La Hora sitúan el debate en el centro de la actualidad boxística, reflejando el descontento de Crawford ante las decisiones administrativas del CMB respecto a las restricciones que afectan los combates estelares.
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Respuestas rápidas
¿A quién criticó Terence Crawford?
Crawford criticó al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y a Mauricio Sulaimán.
¿Qué se dice sobre Lester Martínez según la cobertura?
La cobertura señala que el CMB ha puesto en espera su pelea contra Canelo Álvarez bajo el argumento de que no es considerado un rival adecuado.
¿Qué medios informan sobre este caso?
La noticia es reportada por medios como ESPN Deportes, FOX Deportes, MARCA, Prensa Libre y La Hora.
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