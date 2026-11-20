El boxeador Terence Crawford ha cuestionado públicamente al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y a su dirigente Mauricio Sulaimán, señalando que la organización pone en espera una posible pelea contra Canelo Álvarez bajo el argumento de que Lester Martínez no es considerado un rival adecuado, según la cobertura de diversos medios deportivos. La reacción se centra en lo que la cobertura califica como una presunta sobreprotección hacia Canelo Álvarez, impidiendo que se concrete el enfrentamiento con Martínez y negando así la oportunidad titular a este último dentro de las clasificaciones del organismo.

Las publicaciones de medios como ESPN Deportes, FOX Deportes, MARCA, Prensa Libre y La Hora sitúan el debate en el centro de la actualidad boxística, reflejando el descontento de Crawford ante las decisiones administrativas del CMB respecto a las restricciones que afectan los combates estelares.