Arrestan a adolescente que disparó al director de su escuela y a una profesora
Un alumno de 14 años es detenido tras disparar con una escopeta e herir al director de su escuela y a una profesora en Francia.
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El resumen
Un adolescente de 14 años ha sido arrestado por la policía francesa tras perpetrar un tiroteo en un colegio del sur de Francia, en el cual resultaron heridas dos personas: el director del centro y una profesora. La agresión se llevó a cabo utilizando una escopeta, según detallan los medios informativos.
Los reportes iniciales difundidos por agencias y diarios internacionales como RFI, Yahoo, EL PAÍS, AP News y Primera Hora confirman la detención inmediata del menor por parte de las autoridades policiales. La cobertura destaca la gravedad del ataque dentro del ámbito educativo, centrando la atención en el estado de salud de las dos víctimas afectadas por los disparos.
Las investigaciones policiales continúan en curso para esclarecer los detalles del suceso en el centro escolar francés, mientras la comunidad aguarda nuevas informaciones oficiales sobre las consecuencias legales para el menor arrestado.
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Cobertura (7)
- La policía en Francia detiene a un alumno tras un tiroteo escolar que dejó 2 heridos San Antonio Express-News · hace 5 h
- Un estudiante de 14 años dispara contra un director y una profesora y desata la alerta en los institutos franceses El Mundo · hace 5 h
- Un director de secundaria resulta herido por un disparo de escopeta en Francia y un joven es detenido RFI · hace 5 h
- Tiroteo en un colegio de Francia: un alumno de 14 años dispara contra el director y una profesora Yahoo · hace 5 h
- Un estudiante de 14 años hiere con una escopeta al director del centro y a una profesora en el sur de Francia EL PAÍS · hace 5 h
- La policía francesa detiene a un alumno tras un tiroteo escolar en Francia con dos heridos AP News · hace 5 h
- Arrestan a adolescente que disparó al director de su escuela y a una profesora Primera Hora · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quién fue detenido por el tiroteo?
Un alumno de 14 años fue detenido por la policía francesa.
¿Quiénes resultaron heridos en el incidente?
El director del centro escolar y una profesora.
¿Qué arma se utilizó en el colegio?
Una escopeta.
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