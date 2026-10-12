La OTAN advertirá a Rusia sobre su capacidad de respuesta ante el aumento de las operaciones híbridas contra países aliados

La Alianza Atlántica prepara una respuesta ante el aumento de las operaciones híbridas dirigidas contra los países aliados, según informan diversos medios internacionales. Los planes incluyen el diseño de una estrategia orientada a frenar con rapidez cualquier posible ofensiva que combine vehículos aéreos no tripulados e inteligencia artificial.

En este contexto, un general de la alianza advirtió directamente a Rusia sobre la capacidad militar disponible para llevar a cabo ataques de represalia. Paralelamente, se ha señalado la necesidad de ajustar la brecha de disuasión actual dentro de la organización defensiva.

Como parte de estas deliberaciones, la OTAN declaró que su nueva denominada "Teoría de la Victoria" no se encuentra dirigida específicamente contra Rusia, matizando así el alcance de sus recientes anuncios estratégicos mientras continúan las valoraciones sobre seguridad en la región.