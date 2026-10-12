Cuba flexibiliza la exploración y explotación de petróleo y gas y abre nuevas vías a la inversión privada

Cuba ha flexibilizado la exploración y explotación de petróleo y gas mediante la publicación de nuevas disposiciones en la Gaceta Oficial, lo que incluye la derogación de leyes anteriores que databan de 1938 y 1959. Esta modificación estructural introduce un nuevo escenario para el sector energético nacional al abrir vías inéditas para la participación en la industria.

La normativa establece requisitos específicos para que las mipymes y empresas privadas puedan involucrarse en estas actividades, además de ampliar el acceso a la inversión extranjera. Diversos medios como Cubadebate, elTOQUE, CiberCuba, Directorio Cubano y DIARIO DE CUBA han documentado la implementación de esta legislación histórica y sus implicaciones para los actores económicos interesados en el sector.

Las coberturas actuales exponen los cambios introducidos en la ley de petróleo y gas, aunque la información disponible no detalla plazos concretos para la ejecución de los primeros contratos ni los nombres de las entidades privadas que ingresarán formalmente a la industria.