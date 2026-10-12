Cristiano Ronaldo se pronuncia en el debate sobre el mejor de la historia: "Los números hablan por sí solos"
Cristiano Ronaldo reaviva el debate histórico sobre el mejor jugador de fútbol con declaraciones directas.
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El resumen
Cristiano Ronaldo ha generado una intensa polémica al afirmar públicamente que él es el mejor jugador de la historia del fútbol, respaldando su postura con la frase "los números hablan por sí solos". Este posicionamiento se produce tras su crisis con la selección de Portugal e involucra directamente en la discusión a otras leyendas del deporte como Lionel Messi, Pelé y Maradona, a quienes calificó como una cuestión de gustos.
La cobertura mediática internacional, impulsada por medios como Olé, MinutoUno, Marca USA y Vietnam.vn, detalla cómo el delantero portugués redobló la apuesta sobre el título de mejor de la historia (GOAT). Las publicaciones destacan tanto la afirmación categórica del deportista como las reacciones ante sus palabras sobre sus contemporáneos y predecesores históricos.
El desarrollo de esta controversia afecta la percepción pública en el ámbito deportivo internacional y mantiene la atención sobre las futuras reacciones de los aficionados y otros protagonistas del fútbol mundial ante las declaraciones del delantero.
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Cobertura (5)
- Polémica declaración de Cristiano Ronaldo sobre Messi, Pelé y Maradona: "Es cuestión de gustos" MinutoUno · hace 2 h
- Cristiano Ronaldo afirma ser el mejor de la historia y habla sobre su relación con Messi. Vietnam.vn · hace 2 h
- Cristiano Ronaldo volvió a desafiar el debate del GOAT: “El mejor jugador de la historia soy yo” Ecos Diarios Necochea · hace 2 h
- Cristiano redobló la apuesta tras su crisis con Portugal: "Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona es cuestión de gustos" Olé · hace 2 h
- Cristiano Ronaldo se pronuncia en el debate sobre el mejor de la historia: "Los números hablan por sí solos" marca usa · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Qué declaró Cristiano Ronaldo sobre el debate del mejor de la historia?
Afirmó ser el mejor jugador de la historia y señaló que "los números hablan por sí solos", agregando que preferir a otros es cuestión de gustos.
¿A qué figuras mencionó Cristiano Ronaldo en sus declaraciones?
Mencionó a Lionel Messi, Pelé y Maradona.
¿Qué medios cubren las declaraciones de Cristiano Ronaldo?
La cobertura incluye a medios como Olé, MinutoUno, Marca USA, Vietnam.vn y Ecos Diarios Necochea.
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