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¡Resurgió el Ave! Así marcha la Tabla General del Apertura 2026 tras finalizar la Jornada 11

La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX concluyó con el liderato del América y la destacada actuación de Salomón Rondón en el goleo.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: ¡Resurgió el Ave! Así marcha la Tabla General del Apertura 2026 tras finalizar la Jornada 11
  • Punto central: La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX concluyó con el liderato del América y la destacada actuación de Salomón Rondón en el goleo.
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Cobertura (25)

El resumen

La conclusión de la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 dejó al América en la cima de la Tabla General, mientras que los duelos de cierre incluyeron enfrentamientos entre Pachuca, Pumas y ADSL tras la pausa por la Fecha FIFA. La actividad futbolística contempló un total de treinta goles y episodios de polémica, destacando un intenso partido entre Pumas y Cruz Azul, así como el empate protagonizado por el América frente a Rayados de Monterrey.

En el plano individual, el delantero Salomón Rondón acaparó los reflectores al dominar la tabla de goleadores con sus anotaciones en México, secundado en la pelea por futbolistas como Santiago Homenchenko. Diversos medios y plataformas especializadas en deportes cubrieron los horarios, transmisiones de televisión y los resultados completos de los partidos celebrados durante el fin de semana, detallando las posiciones actualizadas de los clubes.

La cobertura actual no especifica los detalles precisos sobre los próximos cruces definitivos para la Liguilla ni las sanciones disciplinarias derivadas de las jugadas polémicas registradas en esta undécima fecha.

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Respuestas rápidas

¿Qué equipo lidera la Tabla General tras la Jornada 11?

El América se mantiene en el liderato de la competencia.

¿Quién encabeza la tabla de goleo individual?

El venezolano Salomón Rondón domina la tabla de goleadores tras los partidos de la undécima jornada.

¿Qué equipos cerraron los encuentros de la Jornada 11?

Los conjuntos de ADSL, Pachuca y Pumas cerraron los partidos correspondientes a esta fecha del torneo.

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Liga MX Apertura 2026 América Salomón Rondón Fútbol Mexicano

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