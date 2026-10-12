El “No quieren que Alianza salga campeón” de un furioso Guede y el mensaje de Gaibor al “verdadero hincha”: Lo que no se vio de la resurrección íntima en Cusco
Las críticas al arbitraje y al VAR tras el partido entre Alianza Lima y Cusco FC generan una amplia polémica en el fútbol peruano.
- Clave informativa: El “No quieren que Alianza salga campeón” de un furioso Guede y el mensaje de Gaibor al “verdadero hincha”: Lo que no se vio de la resurrección íntima en Cusco
- Punto central: Las críticas al arbitraje y al VAR tras el partido entre Alianza Lima y Cusco FC generan una amplia polémica en el fútbol peruano.
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Cobertura (21)
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El resumen
Tras el reciente encuentro futbolístico, se registran diversas reacciones y cuestionamientos públicos sobre el funcionamiento del videoarbitraje y las decisiones arbitrales adoptadas durante el desarrollo del cotejo disputado en condición de visitante. Las declaraciones emitidas por el entrenador Pablo Guede incluyeron expresiones sobre el arbitraje y la posibilidad de que no se busque el campeonato del equipo, además de menciones sobre situaciones de fuera de juego y goles anulados que afectaron el desarrollo del compromiso.
Diversos medios y plataformas informativas, entre los que figuran RPP Noticias, Depor, América TV, Líbero y Perú 21, cubren las repercusiones generadas por las palabras del cuerpo técnico y de los jugadores tras la victoria obtenida. La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 evalúa la situación de Pablo Guede y de Miguel Rondelli para determinar posibles citaciones o sanciones disciplinarias derivadas de las críticas públicas dirigidas al estamento arbitral.
La cobertura actual no especifica las fechas exactas ni la magnitud de las posibles sanciones disciplinarias que podrían recaer sobre los involucrados tras la revisión oficial de sus declaraciones.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 h.
Respuestas rápidas
¿Qué organismo evalúa las declaraciones de Pablo Guede?
La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 es la encargada de analizar la situación para determinar posibles sanciones.
¿Qué aspectos del partido generaron polémica?
Las principales inconformidades giraron en torno a las decisiones del VAR, un gol anulado por fuera de juego y las valoraciones sobre el arbitraje.
¿Qué otros actores se pronunciaron sobre el arbitraje?
Figuras como Franco Navarro y jugadores de los planteles manifestaron su disconformidad con las decisiones arbitrales tomadas en el encuentro.
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