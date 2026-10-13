Donald Trump descartó que China y Rusia ayuden al régimen iraní: "Tienen demasiado que perder"

Donald Trump descartó que China y Rusia estén brindando apoyo a Irán, señalando que ambas potencias tienen demasiado que perder ante este escenario. Esta postura fue difundida inicialmente de manera coincidente por diversos medios internacionales.

Posteriormente, el cubrimiento informativo especificó el contexto de estas declaraciones, relacionándolas con la guerra con Estados Unidos. Medios como Infobae y Yahoo en Español Vida y Estilo reflejaron que el rechazo a dicho respaldo se fundamenta en el alto coste geopolítico que implicaría para Pekín y Moscú.

En cuanto a discrepancias, los reportes analizados no muestran contradicciones significativas entre los distintos medios, manteniendo una línea uniforme sobre las afirmaciones emitidas respecto al régimen iraní. La cobertura actual se limita a registrar las declaraciones sin especificar nuevas acciones ni respuestas oficiales de los gobiernos mencionados.