"Cada día muere gente": las familias en Gaza que siguen bajo los ataques israelíes pese al alto el fuego, mientras el acuerdo de paz se estanca
Las familias en Gaza continúan bajo los ataques israelíes un año después de un alto el fuego mediado por Estados Unidos que sigue estancado.
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El resumen
A un año del alto el fuego mediado por Estados Unidos y de la conmemoración del plan de paz impulsado por Trump, las familias en Gaza siguen bajo los ataques israelíes y enfrentan una aguda crisis humanitaria marcada por esperas de seis horas para conseguir una comida al día. Coberturas recientes señalan que la población civil no cree en el acuerdo y denuncia que cada día muere gente pese al cese de hostilidades pactado.
La persistencia de la violencia se refleja en las denuncias sobre miles de violaciones al alto el fuego atribuidas a Israel. Mientras los civiles sufren la falta de garantías y la lucha diaria por sobrevivir, la cobertura internacional proveniente de medios como BBC, France 24, RFI, TRT Español, JNS.org y Prensa Latina documenta la estagnación del acuerdo y el descontento social ante la continuidad de los ataques en el enclave.
La atención se centra ahora en la evolución de esta tregua fallida y en la respuesta de los actores internacionales ante las denuncias de miles de infracciones al acuerdo de paz, mientras las familias gazatíes continúan soportando la escasez de alimentos y el impacto directo de las operaciones militares.
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Cobertura (6)
- Gaza denuncia cinco mil 474 violaciones israelíes al alto el fuego Prensa Latina · hace 7 h
- Seis horas de espera para conseguir una comida al día: la lucha diaria por sobrevivir en Gaza TRT Español · hace 7 h
- Kushner conmemora el primer aniversario del plan de paz de Trump para Gaza JNS.org · hace 7 h
- "Nos mienten": un año después, los gazatíes no creen en el alto el fuego mediado por EEUU RFI · hace 7 h
- A un año del alto el fuego mediado por EE. UU. en Gaza, el enclave sigue desangrado France 24 · hace 7 h
- "Cada día muere gente": las familias en Gaza que siguen bajo los ataques israelíes pese al alto el fuego, mientras el acuerdo de paz se estanca BBC · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Qué se conmemora un año después del acuerdo?
Se conmemora el primer aniversario del plan de paz para Gaza mediado por Estados Unidos.
¿Cuál es la situación alimentaria en Gaza según los reportes?
La población enfrenta una lucha diaria por sobrevivir, debiendo esperar seis horas para conseguir una comida al día.
¿Qué denuncian las autoridades y los habitantes en Gaza?
Gaza denuncia miles de violaciones israelíes al alto el fuego y los habitantes señalan que cada día muere gente y que les mienten.
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