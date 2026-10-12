Objetivo Fama explica por qué botó a Fabyan de la competencia

El participante Fabyan Sánchez fue descalificado de la competencia de Objetivo Fama, según informaron medios como Telemundo Puerto Rico y Primera Hora. La salida del concursante se produjo de manera repentina, generando atención mediática sobre el futuro del programa de canto y la estabilidad del resto de los participantes en la contienda.

Posteriormente, El Nuevo Día y El Vocero de Puerto Rico detallaron la postura oficial de la producción del programa, la cual explicó que el comportamiento del concursante no estuvo a la altura de su talento. Con esta justificación difundida a través de videos y comunicados, la situación del artista quedó cerrada en cuanto a su continuidad en el formato televisivo.