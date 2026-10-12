Objetivo Fama explica por qué botó a Fabyan de la competencia
Fabyan Sánchez queda fuera de Objetivo Fama tras una decisión que afecta directamente su permanencia en el programa.
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- Punto central: Fabyan Sánchez queda fuera de Objetivo Fama tras una decisión que afecta directamente su permanencia en el programa.
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El resumen
El participante Fabyan Sánchez fue descalificado de la competencia de Objetivo Fama, según informaron medios como Telemundo Puerto Rico y Primera Hora. La salida del concursante se produjo de manera repentina, generando atención mediática sobre el futuro del programa de canto y la estabilidad del resto de los participantes en la contienda.
Posteriormente, El Nuevo Día y El Vocero de Puerto Rico detallaron la postura oficial de la producción del programa, la cual explicó que el comportamiento del concursante no estuvo a la altura de su talento. Con esta justificación difundida a través de videos y comunicados, la situación del artista quedó cerrada en cuanto a su continuidad en el formato televisivo.
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Respuestas rápidas
¿Quién fue descalificado de Objetivo Fama?
Fabyan Sánchez fue descalificado de la competencia.
¿Qué razón dio la producción para su salida?
La explicación oficial indicó que su comportamiento no estuvo a la altura de su talento.
¿Qué medios cubrieron la noticia?
La cobertura incluye a Telemundo Puerto Rico, El Nuevo Día, El Vocero de Puerto Rico y Primera Hora.
Cobertura (4)
- Fabyan Sánchez es descalificado de Objetivo Fama Telemundo Puerto Rico · hace 5 h
- “Su comportamiento no estuvo a la altura de su talento”: la explicación de “Objetivo Fama” sobre Fabyan El Nuevo Día · hace 5 h
- [VIDEO] Esta fue la razón por la que descalificaron a Fabyan de Objetivo Fama El Vocero de Puerto Rico · hace 5 h
- Objetivo Fama explica por qué botó a Fabyan de la competencia Primera Hora · hace 5 h
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