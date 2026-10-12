Pumas vs Cruz Azul en vivo hoy: goles y resultado de Keylor Navas en Liga MX 2026, en directo
Cruz Azul rescató el invicto y el empate de forma agónica ante Pumas en Ciudad Universitaria.
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Cobertura (5)
- Pumas y Cruz Azul alimentan una rivalidad con tintes de Clásico ESPN Deportes · hace 6 h
- ¡De infarto! Cruz Azul rescata el invicto en CU con agónica igualada ante Pumas Sports Illustrated · hace 6 h
- Responde el Campeón: Cruz Azul rescata el empate ante Pumas en la reedición de la Final desde CU Telemundo · hace 6 h
- Huiqui preocupado porque no ve cerca el bicampeonato con Cruz Azul ESPN Deportes · hace 6 h
- Pumas vs Cruz Azul en vivo hoy: goles y resultado de Keylor Navas en Liga MX 2026, en directo AS México · hace 6 h
El resumen
Cruz Azul logró rescatar un empate agónico ante Pumas en CU, en un encuentro presentado como una reedición de la final y calificado por la cobertura como un duelo con tintes de Clásico en la Liga MX 2026. Los reportes señalan que el resultado mantuvo el invicto del equipo en el torneo.
En paralelo, la cobertura destaca inquietudes sobre el rendimiento del conjunto actual, con menciones sobre la preocupación de Huiqui ante la falta de cercanía con el bicampeonato. Los medios siguen de cerca el desempeño del equipo y el impacto de figuras como Keylor Navas.
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Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió en el partido entre Pumas y Cruz Azul?
Cruz Azul rescató un empate de forma agónica contra Pumas en Ciudad Universitaria para mantener su invicto.
¿Qué preocupaciones se mencionan sobre Cruz Azul?
Huiqui expresó preocupación al no ver cercano el bicampeonato con el equipo.
¿Qué otros detalles destaca la cobertura del encuentro?
Los medios señalan el partido como una reedición de la final y un duelo con tintes de Clásico, incluyendo el seguimiento a Keylor Navas.
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