Pumas vs Cruz Azul en vivo hoy: goles y resultado de Keylor Navas en Liga MX 2026, en directo

Cruz Azul logró rescatar un empate agónico ante Pumas en CU, en un encuentro presentado como una reedición de la final y calificado por la cobertura como un duelo con tintes de Clásico en la Liga MX 2026. Los reportes señalan que el resultado mantuvo el invicto del equipo en el torneo.

En paralelo, la cobertura destaca inquietudes sobre el rendimiento del conjunto actual, con menciones sobre la preocupación de Huiqui ante la falta de cercanía con el bicampeonato. Los medios siguen de cerca el desempeño del equipo y el impacto de figuras como Keylor Navas.