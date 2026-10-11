Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El partido entre Alianza Lima y Cusco FC genera amplia expectativa y cobertura en directo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, disputándose en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. La previa estuvo marcada por declaraciones como la de Pedro Díaz respecto a asfixiar al rival, además del anuncio de alineaciones confirmadas, las bajas y las convocatorias presentadas por los equipos.

Durante el desarrollo del encuentro, las transmisiones en vivo y los minutos a minuto informan sobre las anotaciones registradas, incluyendo un gol de Diego Soto para los locales y un empate a través de un autogol, con reportes iniciales que mencionan marcadores parciales de 1-1 y 2-1. Diversos medios y plataformas de radio y televisión como Radio Exitosa, El Comercio Perú, Depor, ovacion.pe, DSports y La República cubren las incidencias del partido, mientras la cobertura no detalla los resultados finales absolutos del encuentro.