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Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima y Cusco FC se enfrentan en la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con goles y acciones en desarrollo.

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  • Clave informativa: Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
  • Punto central: Alianza Lima y Cusco FC se enfrentan en la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con goles y acciones en desarrollo.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 54 calculada a partir de 11 fuentes informativas y 13 artículos verificados.
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El resumen

El partido entre Alianza Lima y Cusco FC genera amplia expectativa y cobertura en directo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, disputándose en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. La previa estuvo marcada por declaraciones como la de Pedro Díaz respecto a asfixiar al rival, además del anuncio de alineaciones confirmadas, las bajas y las convocatorias presentadas por los equipos.

Durante el desarrollo del encuentro, las transmisiones en vivo y los minutos a minuto informan sobre las anotaciones registradas, incluyendo un gol de Diego Soto para los locales y un empate a través de un autogol, con reportes iniciales que mencionan marcadores parciales de 1-1 y 2-1. Diversos medios y plataformas de radio y televisión como Radio Exitosa, El Comercio Perú, Depor, ovacion.pe, DSports y La República cubren las incidencias del partido, mientras la cobertura no detalla los resultados finales absolutos del encuentro.

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Cobertura (13)

Respuestas rápidas

¿Cuándo y dónde se juega el partido entre Alianza Lima y Cusco FC?

El encuentro se disputa en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

¿Qué incidencias se han reportado durante el desarrollo del encuentro?

La cobertura registra goles en el marcador, incluyendo una anotación de Diego Soto para Cusco FC y un empate de Alianza Lima mediante un autogol.

¿Qué medios realizan la cobertura del partido?

Diversos medios y portales como El Comercio Perú, Depor, Radio Exitosa, DSports, ovacion.pe y La República informan sobre las incidencias del encuentro.

Velocidad

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Alianza Lima Cusco FC Torneo Clausura Liga 1 2026 Fútbol Peruano

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