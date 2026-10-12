Valentín Yankelevich, sobre su vínculo con su abuelo Gustavo: “Es mi gran maestro”
Las graves acusaciones de violencia familiar realizadas por Valentín Yankelevich generan una amplia repercusión en los medios de entretenimiento.
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Respuestas rápidas
¿Qué declaró Valentín Yankelevich sobre su familia?
Valentín Yankelevich relató sobre los maltratos vividos en la casa y denunció a su padre, Darío Giordano, además de referirse a su vínculo con su abuelo Gustavo.
¿Qué dijeron Gustavo Yankelevich y Cris Morena?
Gustavo Yankelevich habló sobre la violencia que sufrieron sus nietos y defendió a su nieta Azul, mientras que Cris Morena expresó su respaldo con mensajes públicos bajo la premisa de mantenerse unidos.
¿Qué medios cubren el caso?
La cobertura incluye notas de Infobae, Clarín, La Nación, Ciudad Magazine y Montevideo Portal.
El resumen
Ocho artículos recientes documentan las declaraciones de Valentín Yankelevich sobre los maltratos vividos en su hogar, incluyendo acusaciones contra su padre, Darío Giordano, y menciones a las agresiones físicas sufridas por su hermano Franco, según consignan medios como Infobae, Clarín, La Nación, Ciudad Magazine y Montevideo Portal. La cobertura destaca las reacciones públicas del entorno familiar, abarcando las declaraciones de Gustavo Yankelevich sobre la situación de sus nietos Franco y Azul, los mensajes y testimonios de Cris Morena, y la intervención de figuras como Moria Casán en el debate mediático generado.
Los reportes actuales no especifican las medidas legales concretas que se adoptarán tras las denuncias públicas, limitándose a registrar las expresiones de apoyo familiar y la centralidad del vínculo entre Valentín y su abuelo Gustavo.
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Cobertura (9)
- Qué dijo Moria Casán sobre la grave denuncia del nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich eltrecetv · hace 4 h
- Qué dijo Moria Casán de Cris Morena tras el testimonio de Valentín Yankelevich Ciudad Magazine · hace 22 h
- Gustavo Yankelevich habló por primera vez de la violencia que sufrieron sus nietos: “Franco me dijo que su papá lo desmayó a golpes” Infobae · hace 22 h
- La palabra de Cris Morena tras la denuncia de Valentín Yankelevich contra su padre: "Estaremos juntos siempre" Clarin.com · hace 22 h
- “Era un infierno vivir en esa casa”: el relato del hijo de Romina Yan sobre los maltratos Montevideo Portal · hace 22 h
- Gustavo Yankelevich defendió a su nieta Azul, tras la fuerte confesión de Valentín: "Ella también sufrió mucho" Clarin.com · hace 22 h
- El emotivo posteo de Cris Morena, luego de la confesión de su nieto Valentín sobre las agresiones que sufrió de su padre Infobae · hace 22 h
- Quién es Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que fue acusado por su hijo Valentín Yankelevich La Nación · hace 22 h
- Valentín Yankelevich, sobre su vínculo con su abuelo Gustavo: “Es mi gran maestro” La Nación · hace 22 h
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