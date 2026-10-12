Valentín Yankelevich, sobre su vínculo con su abuelo Gustavo: “Es mi gran maestro”

Ocho artículos recientes documentan las declaraciones de Valentín Yankelevich sobre los maltratos vividos en su hogar, incluyendo acusaciones contra su padre, Darío Giordano, y menciones a las agresiones físicas sufridas por su hermano Franco, según consignan medios como Infobae, Clarín, La Nación, Ciudad Magazine y Montevideo Portal. La cobertura destaca las reacciones públicas del entorno familiar, abarcando las declaraciones de Gustavo Yankelevich sobre la situación de sus nietos Franco y Azul, los mensajes y testimonios de Cris Morena, y la intervención de figuras como Moria Casán en el debate mediático generado.

Los reportes actuales no especifican las medidas legales concretas que se adoptarán tras las denuncias públicas, limitándose a registrar las expresiones de apoyo familiar y la centralidad del vínculo entre Valentín y su abuelo Gustavo.