Russell Brand está siendo juzgado por violación y agresión sexual. Su carrera ha sido un catálogo de controversias

La cobertura de medios como El Periódico, La Vanguardia, ABC, Yahoo en Español Vida y Estilo y CNN en Español señala el inicio de las vistas y recuerda que la trayectoria del intérprete ha estado marcada por un catálogo de controversias previas. La atención mediática se concentra en el desarrollo de este juicio y en las acusaciones específicas por presuntos delitos sexuales que se examinan en los tribunales londinenses.

Los reportes actuales detallan la llegada del actor al tribunal y la conformación oficial del jurado encargado de evaluar el caso. Las próximas jornadas del proceso judicial dependerán del avance de las sesiones en el tribunal de Londres, mientras la cobertura informativa continúa siguiendo el desarrollo de las audiencias y las declaraciones vinculadas a los cargos que enfrenta Brand.