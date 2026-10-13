Alerta en Alemania: cierran aeropuerto y envían cazas para escoltar avión de pasajeros

El aeropuerto de Núremberg ha registrado un cierre temporal y una alerta por una emergencia aérea, según recogen medios como elconurbano.com.ar, Negocios.com, El Mundo, Ultima Hora y Primera Hora. La situación incluyó la alteración de la actividad nocturna debido a un posible dron en las instalaciones.

Como parte del operativo de respuesta, dos aviones Eurofighter fueron enviados para escoltar a una aeronave civil. Las coberturas informativas señalan que el incidente estuvo vinculado a un falso aviso de secuestro, lo que motivó la movilización de las fuerzas de seguridad y de defensa aérea en territorio alemán.

Actualmente, la información disponible detalla el cierre operativo de la terminal aérea y la intervención de los cazas militares. Las coberturas no especifican nuevos detalles sobre la identidad de la aeronave civil ni sobre las consecuencias operativas posteriores en el aeropuerto.