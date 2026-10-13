Se forma la tormenta tropical Trudy al sur de México; se pronostica que se convierta en un huracán mayor

La evolución de la depresión tropical Veintiuno-E a tormenta tropical Trudy se registró cerca de las costas de Oaxaca y Guerrero, según la información difundida este lunes por diversos medios. La formación del fenómeno meteorológico en el océano Pacífico generó un seguimiento en directo de su trayectoria por parte de coberturas especializadas como la de The New York Times.

Los reportes de cadenas como Telemundo, Univision y CNN en Español detallan que se prevé que el meteoro se intensifique hasta alcanzar la categoría de huracán mayor a medida que se aproxima al territorio mexicano. Paralelamente, la cobertura incluye la vigilancia sobre el huracán Simón y sus posibles remanentes hacia el golfo de California y Sonora.

En la actualidad, las autoridades de protección civil mantienen la supervisión de las condiciones meteorológicas y las posibles lluvias en cinco municipios del sur, mientras el avance de la tormenta Trudy continúa bajo monitoreo constante según los datos disponibles en las fuentes informativas.