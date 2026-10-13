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Se forma la tormenta tropical Trudy al sur de México; se pronostica que se convierta en un huracán mayor

La tormenta tropical Trudy se forma al sur de México y los pronósticos anticipan su evolución a huracán mayor.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En aumento
  • Clave informativa: Se forma la tormenta tropical Trudy al sur de México; se pronostica que se convierta en un huracán mayor
  • Punto central: La tormenta tropical Trudy se forma al sur de México y los pronósticos anticipan su evolución a huracán mayor.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 23 calculada a partir de 7 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Índice de Velocidad: 23 pts Monitoreado a través de 7 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
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El resumen

La evolución de la depresión tropical Veintiuno-E a tormenta tropical Trudy se registró cerca de las costas de Oaxaca y Guerrero, según la información difundida este lunes por diversos medios. La formación del fenómeno meteorológico en el océano Pacífico generó un seguimiento en directo de su trayectoria por parte de coberturas especializadas como la de The New York Times.

Los reportes de cadenas como Telemundo, Univision y CNN en Español detallan que se prevé que el meteoro se intensifique hasta alcanzar la categoría de huracán mayor a medida que se aproxima al territorio mexicano. Paralelamente, la cobertura incluye la vigilancia sobre el huracán Simón y sus posibles remanentes hacia el golfo de California y Sonora.

En la actualidad, las autoridades de protección civil mantienen la supervisión de las condiciones meteorológicas y las posibles lluvias en cinco municipios del sur, mientras el avance de la tormenta Trudy continúa bajo monitoreo constante según los datos disponibles en las fuentes informativas.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Dónde se formó la tormenta tropical Trudy?

La tormenta se formó en el océano Pacífico, cerca de las costas de Oaxaca y Guerrero.

¿Qué pronóstico existe para la tormenta Trudy?

Se pronostica que se convierta en un huracán mayor y que se intensifique hasta la categoría 4 al acercarse a las costas mexicanas.

¿Qué otro fenómeno meteorológico es vigilado?

Protección Civil vigila al huracán Simón ante la posibilidad de que sus remanentes lleguen a Sonora y afecten a cinco municipios del sur.

Velocidad

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Trudy Tormenta tropical México Oaxaca Guerrero Pacífico

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