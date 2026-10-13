OFICIAL: la postura de Real Madrid con Endrick sobre una salida en enero
Seis medios informan sobre la postura oficial del Real Madrid y las declaraciones de José Mourinho respecto al futuro de Endrick.
- Clave informativa: OFICIAL: la postura de Real Madrid con Endrick sobre una salida en enero
- Punto central: Seis medios informan sobre la postura oficial del Real Madrid y las declaraciones de José Mourinho respecto al futuro de Endrick.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 4 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
El resumen
El Real Madrid ha definido su postura oficial sobre una posible salida de Endrick durante el mercado de enero, generando reacciones en el ámbito deportivo internacional. Medios como Diario AS, TODOmercadoWEB.es, Yahoo, Sports Illustrated, MARCA y DIEZ.HN señalan que el Aston Villa se ha sumado a la puja por una cesión, mientras que José Mourinho ha descartado categóricamente dicha salida con declaraciones dirigidas a los interesados.
Los clubes involucrados, el Real Madrid y los jugadores mencionados en la cobertura quedan a la espera de que se concrete cualquier movimiento oficial en el mercado de fichajes.
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Cobertura (7)
- Mourinho cierra la puerta: “Quien esté interesado en Endrick tendrá que luchar conmigo” Diario AS · hace 6 h
- Mourinho cierra la puerta: “Quien esté interesado en Endrick tendrá que luchar conmigo” Diario AS · hace 6 h
- El Aston Villa se cuela en la carrera por la cesión de Endrick TODOmercadoWEB.es · hace 6 h
- José Mourinho cierra la puerta a Endrick: "Olvídense, NO va a salir cedido" Yahoo · hace 6 h
- Endrick toma una decisión sobre su futuro en el Real Madrid Sports Illustrated · hace 6 h
- Mou le cierra la puerta a Endrick: “Los interesados es mejor que se sienten a esperar” MARCA · hace 6 h
- OFICIAL: la postura de Real Madrid con Endrick sobre una salida en enero DIEZ.HN · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Cuál es la postura oficial del Real Madrid sobre Endrick?
Los reportes indican que existe una postura oficial sobre una salida en enero, la cual es objeto de cobertura por parte de diversos medios.
¿Qué ha dicho José Mourinho al respecto?
José Mourinho ha señalado públicamente que quien esté interesado en Endrick tendrá que luchar con él y que no saldrá cedido.
¿Qué equipo se ha sumado al interés por el jugador?
La cobertura señala que el Aston Villa se ha colado en la carrera por la cesión del futbolista.
Velocidad
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