OFICIAL: la postura de Real Madrid con Endrick sobre una salida en enero

El Real Madrid ha definido su postura oficial sobre una posible salida de Endrick durante el mercado de enero, generando reacciones en el ámbito deportivo internacional. Medios como Diario AS, TODOmercadoWEB.es, Yahoo, Sports Illustrated, MARCA y DIEZ.HN señalan que el Aston Villa se ha sumado a la puja por una cesión, mientras que José Mourinho ha descartado categóricamente dicha salida con declaraciones dirigidas a los interesados.

Los clubes involucrados, el Real Madrid y los jugadores mencionados en la cobertura quedan a la espera de que se concrete cualquier movimiento oficial en el mercado de fichajes.