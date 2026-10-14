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Millonarios vs Once Caldas, partido aplazado de Liga Colombiana: siga EN VIVO lo último que se sabe

La Dimayor canceló el partido aplazado entre Millonarios y Once Caldas en medio de cuestionamientos sobre el estado de la gramilla.

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Cobertura (5)

El resumen

La Dimayor canceló el encuentro de la Liga BetPlay 2026 entre Millonarios y Once Caldas en el estadio El Campín, según se reportó en la cobertura inicial. Los detalles sobre cómo seguir el evento y las opciones de transmisión en vivo y en directo circularon ampliamente entre los aficionados y medios especializados. Posteriormente, las informaciones se centraron en las críticas y respuestas oficiales sobre el terreno de juego.

Leandro Castellanos cuestionó a Sencia por el estado del gramado de El Campín, preguntando públicamente quién lo autorizó. Por su parte, el IDRD respondió a las denuncias sobre el traslado de gramilla desde el Parque de la Florida al escenario deportivo, afirmando que dicha acción cuenta con la autorización correspondiente. La cobertura refleja así una divergencia entre las denuncias públicas sobre el manejo del césped y la defensa institucional de las entidades a cargo.

Hasta el momento, los reportes mantienen el seguimiento en vivo sobre el estado de la situación sin precisar nuevas fechas para el partido aplazado.

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Respuestas rápidas

¿Por qué se canceló el partido?

La Dimayor canceló el encuentro entre Millonarios y Once Caldas en El Campín, según indican los reportes.

¿Qué se dice sobre la gramilla de El Campín?

Leandro Castellanos cuestionó a Sencia sobre las autorizaciones del terreno, mientras que el IDRD respondió que el traslado de gramilla desde el Parque de la Florida está autorizado.

¿Dónde se transmite el partido?

Los medios han informado opciones de televisión y streaming online para seguir el evento en vivo.

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