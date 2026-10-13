Real Madrid con cuatro lesionados ante Roma, pero regresa Huijsen

Cuatro jugadores se encuentran lesionados en el Real Madrid de cara al partido contra la Roma, aunque la convocatoria oficial incluye el regreso de Huijsen, según la información difundida por medios como ESPN Deportes y el sitio web oficial del club. La cobertura también recoge la rueda de prensa en directo protagonizada por Mourinho y Tchouaméni, en un contexto marcado por las críticas y los recuerdos traídos por Mourinho en su visita de Liga de Campeones reseñada por San Antonio Express-News.

Sports Illustrated aporta análisis previos al encuentro mediante pronósticos, probabilidades, estadísticas y predicciones de inteligencia artificial sobre el partido entre la Roma y el Real Madrid. Las publicaciones coinciden en situar el foco en las bajas médicas y la lista de convocados publicada por la entidad madridista.

La cobertura actual no detalla la identidad de los cuatro futbolistas lesionados ni el alcance de sus dolencias, limitándose a confirmar su ausencia y el alta de Huijsen para el compromiso europeo.