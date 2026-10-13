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Real Madrid con cuatro lesionados ante Roma, pero regresa Huijsen

El Real Madrid afronta su encuentro contra la Roma con cuatro bajas por lesión y el regreso de Huijsen.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: Real Madrid con cuatro lesionados ante Roma, pero regresa Huijsen
  • Punto central: El Real Madrid afronta su encuentro contra la Roma con cuatro bajas por lesión y el regreso de Huijsen.
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Cobertura (5)

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇮🇹 Italiano10 minutos antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 13 oct, 18:09 UTC
🇮🇹 Italiano 13 oct, 17:59 UTC · Sky Sport

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

Cuatro jugadores se encuentran lesionados en el Real Madrid de cara al partido contra la Roma, aunque la convocatoria oficial incluye el regreso de Huijsen, según la información difundida por medios como ESPN Deportes y el sitio web oficial del club. La cobertura también recoge la rueda de prensa en directo protagonizada por Mourinho y Tchouaméni, en un contexto marcado por las críticas y los recuerdos traídos por Mourinho en su visita de Liga de Campeones reseñada por San Antonio Express-News.

Sports Illustrated aporta análisis previos al encuentro mediante pronósticos, probabilidades, estadísticas y predicciones de inteligencia artificial sobre el partido entre la Roma y el Real Madrid. Las publicaciones coinciden en situar el foco en las bajas médicas y la lista de convocados publicada por la entidad madridista.

La cobertura actual no detalla la identidad de los cuatro futbolistas lesionados ni el alcance de sus dolencias, limitándose a confirmar su ausencia y el alta de Huijsen para el compromiso europeo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Qué novedades presenta la convocatoria del Real Madrid?

La lista incluye el regreso de Huijsen, aunque el equipo afronta el partido con cuatro jugadores lesionados.

¿Qué equipo es el rival del Real Madrid en este encuentro?

El rival es la Roma, en un partido correspondiente a la Liga de Campeones.

¿Quiénes comparecieron en la rueda de prensa previa?

Mourinho y Tchouaméni ofrecieron una rueda de prensa en directo antes del encuentro.

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Real Madrid Roma Huijsen Mourinho Liga de Campeones

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