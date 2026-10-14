Quién es Mariana, la mujer de la que Julieta Prandi habría estado celosa

La ruptura sentimental entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi genera un profundo impacto público y reacciones inmediatas en el entorno mediático, destacando la sorpresa generalizada ante el final del vínculo. La cobertura de diversos medios pone el foco en los detalles previos al anuncio.

La información difundida incluye una frase sugestiva pronunciada por Julieta Prandi en su programa radial antes de confirmar la separación, así como las confesiones de Ana Paula Dutil al respecto. Asimismo, la reacción de Julieta Ortega, quien expresó estar shockeada, y las menciones sobre supuestas involucradas como Josefina Lynch y Mariana dominan las publicaciones actuales.

Los reportes no especifican aún los motivos definitivos que llevaron al quiebre de la pareja, dejando abiertas múltiples interrogantes sobre las verdaderas circunstancias que rodearon la ruptura y el trasfondo de los rumores planteados por la prensa.