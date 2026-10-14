¿Quién es Enrique Riquelme, fundador de Grupo Cox, que invertirá $2,900 millones en El Salvador?

La cobertura periodística detalla que el convenio contempla una cifra multimillonaria destinada al desarrollo de infraestructura en los sectores de energía, gas natural, agua y saneamiento dentro del territorio salvadoreño. Diversos medios internacionales y locales, incluyendo a El Mundo, France 24, Infobae, Servimedia y EFE, han seguido de cerca la firma del memorando de entendimiento y los alcances de este proyecto de gran envergadura.

A pesar del despliegue informativo sobre la cuantía y los sectores involucrados, los reportes actuales no especifican los plazos exactos de ejecución ni el desglose pormenorizado por cada área de infraestructura. La evolución de este compromiso financiero dependerá de los próximos anuncios oficiales por parte del gobierno de El Salvador y de los representantes de Grupo Cox sobre el inicio de las obras.