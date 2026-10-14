¿Quién es Enrique Riquelme, fundador de Grupo Cox, que invertirá $2,900 millones en El Salvador?
El empresario español Enrique Riquelme lidera la multimillonaria inversión de Grupo Cox en El Salvador.
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El resumen
La cobertura periodística detalla que el convenio contempla una cifra multimillonaria destinada al desarrollo de infraestructura en los sectores de energía, gas natural, agua y saneamiento dentro del territorio salvadoreño. Diversos medios internacionales y locales, incluyendo a El Mundo, France 24, Infobae, Servimedia y EFE, han seguido de cerca la firma del memorando de entendimiento y los alcances de este proyecto de gran envergadura.
A pesar del despliegue informativo sobre la cuantía y los sectores involucrados, los reportes actuales no especifican los plazos exactos de ejecución ni el desglose pormenorizado por cada área de infraestructura. La evolución de este compromiso financiero dependerá de los próximos anuncios oficiales por parte del gobierno de El Salvador y de los representantes de Grupo Cox sobre el inicio de las obras.
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Cobertura (18)
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- Nayib Bukele firma inversión para El Salvador con COX Infobae · hace 15 h
- Bukele acuerda con Enrique Riquelme una inversión de más 2.500 millones en proyectos de energía, gas natural, agua y saneamiento El Mundo · hace 15 h
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- Cox Infrastructure anuncia inversión en El Salvador por 2.900 millones de dólares Investing.com España · hace 15 h
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- El Salvador rubrica compromiso de inversión energética Prensa Latina · hace 15 h
- Bukele acuerda con el español Grupo Cox inversión por 2.900 millones de dólares en energía ABC · hace 15 h
- Presidente Bukele anuncia inversión de Cox Energy España por 2,900 mln dlr El Nuevo Herald · hace 15 h
- Grupo Cox anuncia inversión de $2,900 millones en energía, agua y gas natural en El Salvador Diario El Mundo · hace 15 h
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- EN RESUMEN | El Salvador firma memorando de entendimiento con el grupo Cox: anuncian inversión de $2,900 millones en agua y energía La Prensa Gráfica · hace 15 h
- Bukele acuerda con el empresario español Enrique Riquelme una inversión de 2.900 millones de dólares en energía EFE - Agencia de noticias · hace 15 h
- ¿Quién es Enrique Riquelme, fundador de Grupo Cox, que invertirá $2,900 millones en El Salvador? La Prensa Gráfica · hace 15 h
Respuestas rápidas
¿Quién es Enrique Riquelme?
Es el fundador de Grupo Cox, el conglomerado español enfocado en infraestructuras y energía.
¿Cuál es el monto de la inversión anunciada?
Los reportes señalan una cifra que ronda los 2.900 millones de dólares.
¿Qué sectores abarca el acuerdo con El Salvador?
La inversión está destinada a proyectos de energía, gas natural, agua y saneamiento.
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