Real Madrid remontó ante Roma con tres goles en el final y se impuso en un partidazo de Champions

ESPN Deportes, Diario AS, MARCA, Chicago Tribune y Sports Illustrated informaron sobre el desarrollo del encuentro disputado entre el Real Madrid y la Roma. Informes posteriores detallaron que el equipo madridista logró una voltereta en la agonía del partido tras marcar tres goles en el tramo final.

Los medios también consignaron declaraciones de Mourinho sobre la rebeldía del conjunto blanco, además de registrar las reacciones en sala de prensa y menciones sobre el desempeño de Valverde. En la misma jornada, la cobertura sumó resultados de otros frentes europeos, señalando que el PSG agravó la crisis del Manchester City.

Actualmente, la narrativa se centra en analizar las claves de la victoria madridista en la Champions League y las repercusiones de los encuentros recientes en la competición internacional, sin que la cobertura especule sobre los siguientes compromisos de los equipos involucrados.