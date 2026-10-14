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Real Madrid remontó ante Roma con tres goles en el final y se impuso en un partidazo de Champions

El Real Madrid protagonizó una histórica remontada frente a la Roma con tres goles en los minutos finales de la Champions League.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: Real Madrid remontó ante Roma con tres goles en el final y se impuso en un partidazo de Champions
  • Punto central: El Real Madrid protagonizó una histórica remontada frente a la Roma con tres goles en los minutos finales de la Champions League.
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Cobertura (10)

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇫🇷 Frances14.4 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 14 oct, 22:09 UTC
🇫🇷 Frances 14 oct, 07:47 UTC · Le Monde.fr
🇩🇪 Aleman 14 oct, 18:31 UTC · sport.de
🇧🇷 Portugues 14 oct, 21:09 UTC · UOL

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

ESPN Deportes, Diario AS, MARCA, Chicago Tribune y Sports Illustrated informaron sobre el desarrollo del encuentro disputado entre el Real Madrid y la Roma. Informes posteriores detallaron que el equipo madridista logró una voltereta en la agonía del partido tras marcar tres goles en el tramo final.

Los medios también consignaron declaraciones de Mourinho sobre la rebeldía del conjunto blanco, además de registrar las reacciones en sala de prensa y menciones sobre el desempeño de Valverde. En la misma jornada, la cobertura sumó resultados de otros frentes europeos, señalando que el PSG agravó la crisis del Manchester City.

Actualmente, la narrativa se centra en analizar las claves de la victoria madridista en la Champions League y las repercusiones de los encuentros recientes en la competición internacional, sin que la cobertura especule sobre los siguientes compromisos de los equipos involucrados.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 5 h.

Respuestas rápidas

¿Qué sucedió en el partido entre el Real Madrid y la Roma?

El Real Madrid logró una remontada en la agonía del encuentro tras anotar tres goles en el final, imponiéndose en un partido de la Champions League.

¿Qué otros equipos fueron mencionados en la cobertura?

Los reportes también incluyeron al París Saint-Germain y al Manchester City en el contexto de la jornada europea.

¿Qué medios cubrieron los acontecimientos?

La información fue difundida por medios como MARCA, Diario AS, ESPN Deportes, Chicago Tribune y Sports Illustrated.

Velocidad

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