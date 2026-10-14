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¡Vibró Querétaro! México toma revancha y derrota a Jamaica en La Corregidora

Un triunfo de 3-1 sobre Jamaica en el Estadio Corregidora consolida el momento de la Selección Mexicana Femenil.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · Enfriándose
  • Clave informativa: ¡Vibró Querétaro! México toma revancha y derrota a Jamaica en La Corregidora
  • Punto central: Un triunfo de 3-1 sobre Jamaica en el Estadio Corregidora consolida el momento de la Selección Mexicana Femenil.
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El resumen

La estrategia del técnico español Pedro López dio resultados con una victoria 3-1 ante Jamaica, en un encuentro donde México tomó revancha y se mostró listo para su próximo enfrentamiento contra Haití. La cobertura de medios como Récord, Rayados, MARCA, Yahoo, ESPN Deportes y Mediotiempo detalla los festejos en Querétaro y destaca la participación de talentos de Rayadas, además de una concentración histórica de 12 días rumbo a la búsqueda del boleto al Mundial y los Olímpicos.

La información disponible no especifica los detalles tácticos adicionales del encuentro ni las fechas exactas de los próximos partidos clasificatorios más allá del siguiente compromiso ante Haití.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido entre México y Jamaica?

México venció a Jamaica con un marcador de 3-1 en el Estadio Corregidora.

¿Quién dirige a la Selección Mexicana Femenil?

El técnico español Pedro López dirige al equipo.

¿Cuál es el siguiente rival de México Femenil?

La selección está lista para enfrentar a Haití.

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