¡Vibró Querétaro! México toma revancha y derrota a Jamaica en La Corregidora

La estrategia del técnico español Pedro López dio resultados con una victoria 3-1 ante Jamaica, en un encuentro donde México tomó revancha y se mostró listo para su próximo enfrentamiento contra Haití. La cobertura de medios como Récord, Rayados, MARCA, Yahoo, ESPN Deportes y Mediotiempo detalla los festejos en Querétaro y destaca la participación de talentos de Rayadas, además de una concentración histórica de 12 días rumbo a la búsqueda del boleto al Mundial y los Olímpicos.

La información disponible no especifica los detalles tácticos adicionales del encuentro ni las fechas exactas de los próximos partidos clasificatorios más allá del siguiente compromiso ante Haití.