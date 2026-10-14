¡Vibró Querétaro! México toma revancha y derrota a Jamaica en La Corregidora
Un triunfo de 3-1 sobre Jamaica en el Estadio Corregidora consolida el momento de la Selección Mexicana Femenil.
- Clave informativa: ¡Vibró Querétaro! México toma revancha y derrota a Jamaica en La Corregidora
- Punto central: Un triunfo de 3-1 sobre Jamaica en el Estadio Corregidora consolida el momento de la Selección Mexicana Femenil.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 4 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 6 artículos verificados.
El resumen
La estrategia del técnico español Pedro López dio resultados con una victoria 3-1 ante Jamaica, en un encuentro donde México tomó revancha y se mostró listo para su próximo enfrentamiento contra Haití. La cobertura de medios como Récord, Rayados, MARCA, Yahoo, ESPN Deportes y Mediotiempo detalla los festejos en Querétaro y destaca la participación de talentos de Rayadas, además de una concentración histórica de 12 días rumbo a la búsqueda del boleto al Mundial y los Olímpicos.
La información disponible no especifica los detalles tácticos adicionales del encuentro ni las fechas exactas de los próximos partidos clasificatorios más allá del siguiente compromiso ante Haití.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (6)
- ¡Histórico! México Femenil tendrá 12 días de concentración para buscar su boleto al Mundial y los Olímpicos Récord · hace 7 h
- DEMUESTRAN RAYADAS SU TALENTO EN SELECCIONES FEMENILES Rayados · hace 7 h
- Selección Mexicana Femenil cumple y así festejan en el Estadio Corregidora MARCA · hace 7 h
- 3-1. La estrategia del español Pedro López da resultado y México vence a Jamaica Yahoo · hace 7 h
- México Femenil mejora, vence a Jamaica y está listo para Haití ESPN Deportes · hace 7 h
- ¡Vibró Querétaro! México toma revancha y derrota a Jamaica en La Corregidora Mediotiempo · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre México y Jamaica?
México venció a Jamaica con un marcador de 3-1 en el Estadio Corregidora.
¿Quién dirige a la Selección Mexicana Femenil?
El técnico español Pedro López dirige al equipo.
¿Cuál es el siguiente rival de México Femenil?
La selección está lista para enfrentar a Haití.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Tabla posiciones Concacaf Nations League: Honduras eliminada y Guatemala clasifica a cuartos
Guatemala clasifica a cuartos de final y Honduras queda eliminada en la Concacaf Nations League.
Honduras vs Jamaica EN VIVO: La Bicolor confirma su 11 titular ante los caribeños
Honduras y Jamaica se enfrentan en Tegucigalpa en un duelo decisivo de la Concacaf Nations League 2026.
¡Terrible fallo arbitral! Dereck Moncada es expulsado en el Jamaica-Honduras
Honduras logra su primera victoria en la Nations League tras superar a Jamaica en un encuentro marcado por la expulsión de Dereck Moncada.
¿Dónde ver Chivas vs. Querétaro? Horario y canal EN VIVO Jornada 10 de Liga MX 2026 HOY
Los aficionados buscan los horarios y canales para ver EN VIVO el partido entre Chivas y Querétaro de la Jornada 10.
Jamaica vs Guatemala EN VIVO. Horario y dónde ver Concacaf Nations League 2026 HOY
Jamaica logró un empate de último minuto ante Guatemala en el marco de la Liga de Naciones de Concacaf 2026.
Mexicano, acusado de matar a su esposa, se escondía como pizzero en Medellín: así fue la captura
Un ciudadano mexicano buscado por Interpol por el presunto feminicidio de su esposa fue capturado en Medellín tras ocultarse como pizzero.