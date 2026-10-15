Costa Rica inaugura una megacárcel inspirada en el modelo Bukele y que aspira a ser un referente en seguridad
Costa Rica inaugura el centro penitenciario CACCO inspirado en el modelo carcelario de El Salvador.
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El resumen
Costa Rica inauguró la megacárcel denominada CACCO, ubicada en Alajuela dentro del complejo La Reforma, inspirada en el modelo de la megaprisión de Nayib Bukele en El Salvador. La apertura se realizó con retraso y entre señalamientos de que la nueva instalación no resuelve el problema de la sobrepoblación carcelaria del país.
El presidente Rodrigo Chaves se refirió a la obra durante su inauguración como un monumento para responder a las críticas sobre su existencia. La cobertura de medios internacionales y locales, como CNN en Español, AP News, France 24, La Nación Costa Rica y Teletica, detalla las características físicas del centro de concreto, la presentación de sus primeras imágenes, videos y detalles sobre su primer ocupante.
La habilitación de este recinto penitenciario afecta al sistema de seguridad y penitenciario costarricense, en un contexto donde el país enfrenta un aumento de la delincuencia que ha desafiado su estabilidad tradicional en Centroamérica. Como parte de los siguientes pasos informados por la cobertura, la agenda oficial contempla un viaje de la mandataria Laura Fernández a El Salvador para estudiar a profundidad el modelo del CECOT.
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Cobertura (18)
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Respuestas rápidas
¿Cómo se llama la nueva megacárcel inaugurada en Costa Rica?
El centro penitenciario fue inaugurado bajo el nombre de CACCO y se encuentra ubicado en Alajuela, en las instalaciones de La Reforma.
¿Qué modelo inspiró la construcción del CACCO?
La infraestructura y el diseño están inspirados en el modelo de la megaprisión impulsada por Nayib Bukele en El Salvador.
¿Qué viajes oficiales están programados relacionados con este modelo?
La cobertura señala que la mandataria Laura Fernández viajará a El Salvador para estudiar a profundidad el funcionamiento del CECOT.
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