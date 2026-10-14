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Raúl Jiménez será operado de la rodilla y regresará en 2027

Raúl Jiménez será operado de la rodilla y se perderá lo que resta del año 2026.

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  • Clave informativa: Raúl Jiménez será operado de la rodilla y regresará en 2027
  • Punto central: Raúl Jiménez será operado de la rodilla y se perderá lo que resta del año 2026.
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Cobertura (17)

El resumen

Raúl Jiménez será sometido a una cirugía en la rodilla y su regreso a las canchas está proyectado para el año 2027. La baja del delantero representa una ausencia para la Selección Mexicana de cara a los cuartos de final de la Concacaf Nations League y el partido contra Jamaica, según detallan los reportes de diversos medios deportivos. La lesión y su posterior intervención quirúrgica han provocado un debate sobre quién ocupará su lugar en el esquema del combinado nacional.

Diversas fuentes señalan opciones como Santi Giménez, la Hormiga González y un posible llamado de Henry Martín, aunque las opiniones sobre las alternativas generan discusión en la prensa especializada. La cobertura de medios como MARCA, ESPN Deportes, TV Azteca y TUDN enfatiza la reacción del propio jugador, quien compartió un mensaje antes de entrar al quirófano asegurando que volverá más fuerte. Asimismo, la información aborda las repercusiones del bajo momento que atraviesan otros delanteros elegibles para el equipo tricolor.

Las publicaciones no especifican detalles médicos sobre la naturaleza exacta de la lesión en la rodilla más allá de la necesidad de la operación y el tiempo estimado de recuperación. Tampoco existe una confirmación oficial por parte del cuerpo técnico sobre la lista definitiva de convocados para suplir la baja del atacante. Las coberturas futuras dependerán de los anuncios oficiales del cuerpo técnico de la Selección Mexicana sobre el reemplazo de Raúl Jiménez y de los informes médicos posteriores a la intervención quirúrgica.

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Respuestas rápidas

¿Cuándo regresará Raúl Jiménez a las canchas?

El regreso de Raúl Jiménez está previsto para el año 2027 tras ser operado de la rodilla.

¿Qué partidos se pierde Raúl Jiménez con la Selección Mexicana?

Se pierde los cuartos de final de la Concacaf Nations League y el encuentro contra Jamaica.

¿Qué nombres suenan como posibles reemplazos en el Tri?

La cobertura menciona a Santi Giménez, la Hormiga González y Henry Martín como opciones para la delantera.

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