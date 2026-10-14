Salud de Laura Bozzo: reportan que la conductora peruana fue hospitalizada en Acapulco por peritonitis

La noticia de la hospitalización de emergencia de la conductora de televisión Laura Bozzo en Acapulco ha generado atención mediática en diversos medios de comunicación. Los reportes iniciales señalan que su estado de salud es delicado y que requirió atención médica urgente en México. Respecto al motivo específico de su internamiento, la cobertura presenta variaciones notables entre distintos medios. Mientras Infobae y otros reportes apuntan a una peritonitis, fuentes como Telemundo 52 y Yahoo en Español Vida y Estilo informan que fue intervenida quirúrgicamente de emergencia debido a una úlcera duodenal o complicaciones de una úlcera.

Asimismo, Univision indicó que fue trasladada en ambulancia a otro centro médico tras una cirugía de emergencia. A pesar de la diversidad en los diagnósticos reportados, la información sobre su condición actual también incluye mensajes de optimismo atribuidos a la propia conductora, quien habría reaparecido con comentarios sobre su estado de recuperación según la Revista GENTE. Por su parte, medios como CNN en Español y News Channel 3-12 han señalado de forma general que se recupera de un problema de salud en Acapulco. La cobertura periodística se ha ampliado para repasar la trayectoria de la conductora, su vínculo histórico con Fujimori en Perú y detalles biográficos sobre su edad, abordados por publicaciones como Milenio y Excélsior.

Sin embargo, los reportes no unifican una versión definitiva sobre el cuadro médico exacto que motivó su ingreso hospitalario ni el hospital específico donde permanece internada tras los traslados en ambulancia mencionados por Univision. Los siguientes pasos informativos dependen de los comunicados oficiales que emita el entorno cercano de la conductora o los partes médicos autorizados que aclaren de manera oficial el diagnóstico de la intervención quirúrgica y su evolución clínica actual.