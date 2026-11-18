EN VIVO México vs Jamaica: minuto a minuto de Nations League
La selección mexicana de fútbol vence a Jamaica y avanza a la semifinal de la Liga de Naciones.
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Cobertura (4)
- Rafa Márquez consigue su primera victoria con México: Monterrey recupera la ilusión del Tri Sports Illustrated · hace 13 h
- México evita catástrofe: vence a Jamaica y avanza a fase semifinal de la Liga de Naciones Los Angeles Times · hace 13 h
- México, la revolución de Márquez alcanza para evitar el ridículo ESPN Deportes · hace 13 h
- ¡Con cuadro de lujo! Alineación CONFIRMADA de México ante Jamaica en Monterrey Mediotiempo · hace 13 h
El resumen
El encuentro en Monterrey comenzó con la confirmación de la alineación de México con un cuadro de lujo para enfrentar a Jamaica en la Liga de Naciones. Posteriormente, la cobertura destaca que el equipo logró evitar una catástrofe y el ridículo al conseguir la victoria, lo que marca el primer triunfo de Rafa Márquez al frente de la selección y devuelve la ilusión a Monterrey.
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Respuestas rápidas
¿Contra quién jugó México?
México jugó contra Jamaica en la Liga de Naciones.
¿Cuál fue el resultado del partido?
México venció a Jamaica y avanzó a la fase semifinal del torneo.
¿Quién dirige a la selección de México?
Rafa Márquez dirige a la selección, logrando su primera victoria en este encuentro.
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