El encuentro en Monterrey comenzó con la confirmación de la alineación de México con un cuadro de lujo para enfrentar a Jamaica en la Liga de Naciones. Posteriormente, la cobertura destaca que el equipo logró evitar una catástrofe y el ridículo al conseguir la victoria, lo que marca el primer triunfo de Rafa Márquez al frente de la selección y devuelve la ilusión a Monterrey.