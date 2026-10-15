Malas noticias para el Inter: Lautaro causa baja

La baja de Lautaro Martínez se conoció a través de las declaraciones del propio delantero y de los reportes iniciales difundidos por Goal.com, que señalaban su intención de no perderse ningún partido con el Inter y la Selección Argentina. Los informes confirmaron que el delantero sufrió una distensión muscular y molestias en los flexores del muslo izquierdo e isquiotibiales.

Las publicaciones sobre el alcance de la baja presentan variaciones en cuanto al tiempo estimado de ausencia y los partidos afectados. Ante este panorama, la condición física del delantero condiciona la planificación deportiva inmediata del cuerpo técnico de la selección nacional y del club italiano.

Los reportes actuales reflejan la incertidumbre sobre los plazos exactos de recuperación y su participación en los próximos compromisos oficiales y amistosos programados para el cierre del año.