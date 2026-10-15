Malas noticias para el Inter: Lautaro causa baja
Lautaro Martínez sufre una lesión muscular que genera alarma tanto en el Inter como en la Selección Argentina.
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El resumen
La baja de Lautaro Martínez se conoció a través de las declaraciones del propio delantero y de los reportes iniciales difundidos por Goal.com, que señalaban su intención de no perderse ningún partido con el Inter y la Selección Argentina. Los informes confirmaron que el delantero sufrió una distensión muscular y molestias en los flexores del muslo izquierdo e isquiotibiales.
Las publicaciones sobre el alcance de la baja presentan variaciones en cuanto al tiempo estimado de ausencia y los partidos afectados. Ante este panorama, la condición física del delantero condiciona la planificación deportiva inmediata del cuerpo técnico de la selección nacional y del club italiano.
Los reportes actuales reflejan la incertidumbre sobre los plazos exactos de recuperación y su participación en los próximos compromisos oficiales y amistosos programados para el cierre del año.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (71% respaldado) Actualizado hace 5 h.
Respuestas rápidas
¿Qué lesión sufrió Lautaro Martínez?
Los reportes indican que sufrió una distensión muscular y molestias en los flexores del muslo izquierdo e isquiotibiales.
¿Cómo afecta esta lesión a la Selección Argentina?
Genera preocupación y es duda para la próxima fecha FIFA y los amistosos de noviembre, obligando a evaluar posibles reemplazantes.
¿Qué partidos se perdería con el Inter?
La cobertura señala que podría perderse varios encuentros, incluyendo el derbi de Milán.
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