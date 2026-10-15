Inter Miami - New York City FC en vivo: resultado de Messi hoy y goles de MLS 2026, en directo
El Inter Miami de Lionel Messi aseguró su lugar en los playoffs de la MLS tras enfrentar a New York City FC.
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Cobertura (9)
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El resumen
Posteriormente, reportes de Mediotiempo y Yahoo indicaron la victoria del Inter Miami frente al New York City FC. No obstante, se registra una contradicción en las fuentes sobre el autor de la anotación, ya que Mediotiempo atribuye el gol a Berterame mientras que Yahoo señala que el tanto fue anotado por De Paul, coincidiendo ambos medios en la asistencia de Lionel Messi y en jugadas destacadas que incluyeron a Luis Suárez.
Actualmente, tras la victoria, la cobertura confirma que el Inter Miami aseguró su lugar en los playoffs de la MLS 2026.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 6 h.
Respuestas rápidas
¿Quiénes se enfrentaron en el partido de la MLS?
El Inter Miami y el New York City FC se enfrentaron en la MLS.
¿Qué logró el Inter Miami tras el encuentro?
El equipo aseguró su lugar en los playoffs de la MLS.
¿Qué jugadores son mencionados en las jugadas de gol?
La cobertura menciona la participación de Lionel Messi, Luis Suárez, Berterame y De Paul.
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