Inter Miami - New York City FC en vivo: resultado de Messi hoy y goles de MLS 2026, en directo

Posteriormente, reportes de Mediotiempo y Yahoo indicaron la victoria del Inter Miami frente al New York City FC. No obstante, se registra una contradicción en las fuentes sobre el autor de la anotación, ya que Mediotiempo atribuye el gol a Berterame mientras que Yahoo señala que el tanto fue anotado por De Paul, coincidiendo ambos medios en la asistencia de Lionel Messi y en jugadas destacadas que incluyeron a Luis Suárez.

Actualmente, tras la victoria, la cobertura confirma que el Inter Miami aseguró su lugar en los playoffs de la MLS 2026.