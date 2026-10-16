¡Meten en cintura a árbitros! Los frenan a pitar en partidos de la 'talacha' tras escándalo de César Ramos
La Comisión de Árbitros impone nuevas restricciones a silbantes tras el escándalo de César Ramos.
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- Punto central: La Comisión de Árbitros impone nuevas restricciones a silbantes tras el escándalo de César Ramos.
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El resumen
La Comisión de Árbitros ha decidido frenar la participación de los silbantes en partidos de fútbol llanero y de la denominada 'talacha', además de regular el uso de redes sociales e implementar restricciones conocidas en la cobertura como la 'Ley Mordaza'. La cobertura de medios como AS México, MARCA, Récord, ESPN Deportes y Mediotiempo detalla que la Comisión envió una carta para reglamentar la actividad de los silbantes.
Entre los afectados por las nuevas disposiciones figura también Katia Itzel, de acuerdo con los registros de la prensa especializada. Las publicaciones actuales no detallan cuáles serán las sanciones específicas aplicadas en caso de incumplimiento de esta nueva normativa, ni especifican los términos completos del reglamento emitido por la Comisión de Árbitros.
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Cobertura (5)
- Comisión de Árbitros impone mano dura a los silbantes por juegos de ‘talacha’ y uso de redes sociales AS México · hace 16 h
- Castigan a árbitros de la Liga MX y les aplican "Ley Mordaza" MARCA · hace 16 h
- Reglamentan a árbitros para dirigir futbol llanero y talacha; frenan a Katia Itzel y el uso de redes sociales Récord · hace 16 h
- Comisión de Árbitros manda carta para evitar pitar 'talacha' ESPN Deportes · hace 16 h
- ¡Meten en cintura a árbitros! Los frenan a pitar en partidos de la 'talacha' tras escándalo de César Ramos Mediotiempo · hace 16 h
Respuestas rápidas
¿Quiénes son algunos de los árbitros mencionados en la cobertura?
Las menciones incluyen a César Ramos, cuyo escándalo precedió la medida, y a Katia Itzel.
¿Qué medios informaron sobre esta regulación?
La noticia fue difundida por medios como AS México, MARCA, Récord, ESPN Deportes y Mediotiempo.
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