La Comisión de Árbitros ha decidido frenar la participación de los silbantes en partidos de fútbol llanero y de la denominada 'talacha', además de regular el uso de redes sociales e implementar restricciones conocidas en la cobertura como la 'Ley Mordaza'. La cobertura de medios como AS México, MARCA, Récord, ESPN Deportes y Mediotiempo detalla que la Comisión envió una carta para reglamentar la actividad de los silbantes.

Entre los afectados por las nuevas disposiciones figura también Katia Itzel, de acuerdo con los registros de la prensa especializada. Las publicaciones actuales no detallan cuáles serán las sanciones específicas aplicadas en caso de incumplimiento de esta nueva normativa, ni especifican los términos completos del reglamento emitido por la Comisión de Árbitros.