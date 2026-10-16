De La Espriella reveló balance final de megaoperativo en Barranquilla: ciudadano francés dentro de los capturados
Un megaoperativo en Barranquilla culmina con 72 capturados, incluyendo a un ciudadano francés.
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El resumen
Setenta y dos personas fueron capturadas tras una operación policial y militar desarrollada en Barranquilla, que contó con la participación de casi 600 integrantes de la Policía y el Ejército. La intervención, denominada Operación Blindaje 360, dejó un balance final revelado recientemente y se centró en detener a objetivos de alto valor dentro de la delincuencia.
La cobertura de medios como Alternativa Caribe, AP News, ELHERALDO.CO, Zona Cero, El Colombiano, Infobae y Revista Semana detalla la participación y declaraciones de figuras como el alcalde Char, Verano y Abelardo de la Espriella, quien encaró a un señalado líder criminal conocido como Keko durante las acciones en la ciudad del Caribe colombiano. Los reportes actuales no especifican las acciones judiciales inmediatas que enfrentarán los 72 capturados ni los detalles sobre la situación legal del ciudadano francés tras el cierre del megaoperativo.
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Cobertura (7)
- ¡En Barranquilla no hay tregua contra la delincuencia!: alcalde Char Alternativa Caribe · hace 6 h
- Una operación policial y militar deja 72 capturados en ciudad del Caribe colombiano AP News · hace 6 h
- Los resultados se construyen con decisión, recursos, tecnología y trabajo articulado: Verano sobre la Operación Blindaje 360 ELHERALDO.CO · hace 6 h
- Capturados en Barranquilla, “objetivos de alto valor”: De La Espriella Zona Cero · hace 6 h
- Casi 600 integrantes de la Policía y el Ejército participaron en la Operación Blindaje que terminó con 72 capturados El Colombiano · hace 6 h
- Abelardo de la Espriella encaró a Keko, un señalado líder criminal, durante operativos en Barranquilla: “¿Decías que ‘no comías de tigre’? Guapito por teléfono” Infobae · hace 6 h
- De La Espriella reveló balance final de megaoperativo en Barranquilla: ciudadano francés dentro de los capturados Revista Semana · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Cuántas personas fueron capturadas en el operativo?
El megaoperativo dejó un total de 72 capturados, según los balances revelados.
¿Qué fuerzas participaron en la Operación Blindaje?
Casi 600 integrantes de la Policía y el Ejército participaron en las acciones desarrolladas en Barranquilla.
¿Hay extranjeros entre los detenidos?
Sí, la cobertura confirma que un ciudadano francés se encuentra dentro de los capturados.
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