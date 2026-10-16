De La Espriella reveló balance final de megaoperativo en Barranquilla: ciudadano francés dentro de los capturados

Setenta y dos personas fueron capturadas tras una operación policial y militar desarrollada en Barranquilla, que contó con la participación de casi 600 integrantes de la Policía y el Ejército. La intervención, denominada Operación Blindaje 360, dejó un balance final revelado recientemente y se centró en detener a objetivos de alto valor dentro de la delincuencia.

La cobertura de medios como Alternativa Caribe, AP News, ELHERALDO.CO, Zona Cero, El Colombiano, Infobae y Revista Semana detalla la participación y declaraciones de figuras como el alcalde Char, Verano y Abelardo de la Espriella, quien encaró a un señalado líder criminal conocido como Keko durante las acciones en la ciudad del Caribe colombiano. Los reportes actuales no especifican las acciones judiciales inmediatas que enfrentarán los 72 capturados ni los detalles sobre la situación legal del ciudadano francés tras el cierre del megaoperativo.